KLJ pakt uit met allereerste galabal Soirée de la beauté: “Kom in feestelijke kledij”

Na twee jaar coronaperikelen is het tijd om te feesten. Daarom organiseert de KLJ van Oostrozebeke op zaterdag 30 april zijn allereerste galabal: Soirée de la beauté.

Door corona zagen heel wat verenigingen hun ledenaantal enorm dalen. Bij de plaatselijke KLJ-afdeling bleef het aantal leden echter stijgen. In vijf jaar tijd is het ledenaantal nagenoeg verdubbeld van 60 naar 120. “Dat zorgt er ook voor dat we meer activiteiten moeten organiseren om wat geld in het laadje te brengen. Leuke activiteiten kosten geld en zo moeten er geregeld wat sprokkelacties georganiseerd worden”, opent Wout Delmotte.

Eerste activiteit

“De eerste activiteit na de coronaperiode wordt ons allereerste galabal die de naam Soirée de la beauté meekrijgt. Het galabal krijgt zijn beslag op zaterdag 30 april in de Ridder De Ghellinckstraat in Wielsbeke. De feestlocatie wordt een loods die voor de gelegenheid feestelijk zal worden aangekleed. De poorten worden opengeschoven vanaf 22 uur en erbij zijn kost 15 euro in voorverkoop en 18 euro aan de deur. De dj’s van dienst zijn dj Bonny en dj Athomic.” Als we het bestuursteam mogen geloven, heeft KLJ Oostrozebeke de wind in de zeilen. Dat de vereniging opeens zo aantrekkelijk is bij de jongeren heeft volgens Ella Roodbrouck ook te maken met het feit dat in de gemeenten Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve geen KLJ-vereniging meer bestaat. “We merken dat de nieuwe leden op hun beurt nieuwe leden meebrengen. Ons ruim KLJ-lokaal wordt stilaan te krap. We merken ook dat de sfeer bijzonder goed zit en dat het uitstekend matcht tussen de oudere garde en de jongere leden.”

Hopen op Voltreffer

“Meer leden betekent ook dat er meer geld nodig is om de vereniging draaiende te houden, waardoor we verplicht zijn om geregeld een lucratieve activiteit te organiseren. Zo willen we met de opbrengst van dit eerste galabal opnieuw gaan investeren in de KLJ. Hierbij wordt gedacht aan leuke zomerkampen en activiteiten zoals kajakken, avonturentochten of het afleggen van een hoogteparcours. Kortom, niet alledaags activiteiten die heel leuk zijn, maar die ook wat geld kosten. Alle inkomsten gaan integraal terug naar de KLJ. Met dat geld kunnen we de prijs voor de groepsactiviteiten sterk drukken. Het is dan ook een hele opgave voor het 11-koppig bestuursteam om ervoor te zorgen dat niet alleen de sfeer opperbest is, maar dat vooral het activiteitenaanbod aanspreekt. Wij hopen dan ook dat de eerste editie van ons galabal een voltreffer wordt. Het wordt een chic bal waarbij van de bezoekers verwacht wordt dat de mannen in kostuum verschijnen en de dames er ook bijzonder feestelijke zullen bijlopen. Het aantal bezoekers wordt wel beperkt tot 500, wat betekent dat de voorverkoop meer zekerheid biedt om erbij te zijn.” (Julien Cluyse)