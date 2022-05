KLJ Oostkamp zoekt leiding en doet dat met opvallende actie

De laatste twee weken vielen heel wat rode stoelen op in het straatbeeld van Oostkamp. Het was een mysterieuze actie van KLJ van Oostkamp om een leidingswervingsactie op poten gezet.

Onder het motto “Bij KLJ Oostkamp zit je goed” zijn ze op zoek naar leiding voor hun jeugdbeweging. Er zijn vier leeftijdsgroepen (-9, -12, +12 en +16) en voor elke leeftijdsgroep zijn ze op zoek naar een enthousiaste leidingsploeg. Op vrijdagavond 13 mei om 19.30 uur vindt de info-aperitiefavond plaats voor jongeren die geïnteresseerd zijn. Het gaat door in het lokaal van KLJ Oostkamp in de Hertsbergsestraat 61A en er worden hapjes en frietjes voorzien voor de aanwezigen. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van KLJ Oostkamp of op klj-oostkamp@outlook.com. (GST)