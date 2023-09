KLJ Meulebeke met nieuwe voorzitter naar driedaags feest: “Dit is een erg drukke periode”

Dit weekend, op 8, 9 en 10 september, vieren de leden van KLJ Meulebeke hun driedaags feest. Voor Bram Tuytens (25) betekent dit het eind van zijn voorzitterschap, want de Meulebekenaar geeft nu de fakkel door aan Febe Lecluyse (20). Meteen komen er nog enkele nieuwe bestuursleden het team versterken.

Bram Tuytens heeft ruim zes jaar onafgebroken aan het roer gestaan van een van de meest dynamische jeugdverenigingen van Meulebeke. Hij startte in 2015 als lid van de KLJ en maakte er een heuse blitzcarrière mee. “Toen KLJ Meulebeke zijn 90ste verjaardag vierde, ging ik, samen met een vriend, kijken naar de langste tractorenketting”, aldus Bram Tuytens. “De sfeer was er zo tof dat we besloten lid te worden van deze vereniging. In januari 2018 werd ik bestuurslid en datzelfde jaar werd ik verkozen tot voorzitter in opvolging van Ruben Rosselle. De voorbije jaren hebben we naast onze tweewekelijkse activiteiten steeds ingezet op enkele grote activiteiten, zoals ons driedaags feest, de Nacht van de Stier, het toneel, het zomerkamp… Ondertussen rijpen er al ideeën voor onze 100ste verjaardag die we in 2025 mogen vieren. Ik zal dan nog wel lid zijn van de KLJ, maar geen voorzitter meer. Ik laat het roer nu in handen van Febe Lecluyse. Febe is de dochter van Marc Lecluyse (tuinaanlegger) en van Greet Vandenberghe (verpleegster). Haar broer Brent (mecanicien) is eveneens bestuurslid van de Meulebeekse KLJ-afdeling.”

Perfecte planning

“Momenteel start ik mijn derde jaar verpleegster aan Vives Tielt”, pikt Febe in. “Ik zie het voorzitterschap niet als sta-in-de-weg voor mijn studies. Het is een kwestie van perfecte planning en timing. Ik heb ooit gezegd dat ik het voorzitterschap wel zag zitten en dit is blijkbaar niet in dovemansoren terechtgekomen. Ik heb een prima bestuursploeg die me steunt in de planning, want ik wil onze activiteiten nog meer in de verf zetten. Daarnaast proberen we ook om de lokale jeugd te motiveren zich bij ons aan te sluiten. KLJ is meer dan een vereniging voor jongeren uit de land- en tuinbouwsector! Bij ons leert men heel snel nieuwe mensen kennen. We werken steeds cocon-doorbrekend ,zodat je heel snel iedereen leert kennen. Al onze activiteiten zijn uitermate boeiend.”

Kip aan ’t spit

“Nu is het voor iedereen een zeer drukke tijd, want dit weekend is er opnieuw het grote KLJ-feest dat plaatsvindt op de hoeve Dirk Martens in de Haandeput 2 in Meulebeke. Op 8 september serveren we lekkere kip aan ‘t spit met frietjes en groentjes en een gratis consumptie. Dit alles voor 18 euro per persoon. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 10 euro. Op 9 september is er de ‘t Sop in de Kop fuif (8 euro inkom) en ’s anderendaags (10 september) zorgen we een dag lang voor spektakel met onze tractorpulling. De inkom bedraagt 7 euro. Alle info via 0492 92 42 29.”

Ook in het bestuur

Zijn eveneens toegetreden tot het bestuur: Jinte Blomme (18 jaar) en al drie jaar lid. Hij treedt zo in de voetsporen van zijn zus Jana die eveneens lid is van de KLJ. Lewie Buyse uit Ingelmunster is 18 lentes jong en al drie jaar lid van de KLJ, dit vooral op aandringen van Jinte. Lewie is vol hoop dat men ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan met ietsspeciaals kan uitpakken. Brent Lecluyse is 22 jaar oud, werkt als kraantechnieker en is de handige Harry van de bende. “Ik ben fan van die toffe sfeer die hier heerst. Iedereen is hulpvaardig en wat ik ook zo tof vind, is dat de KLJ steeds andere jeugdverenigingen bijspringt wanneer die nood hebben aan materiële ondersteuning.” Robbe Lannoo is pas lid van de Meulebeekse KLJ. Hij is Oostrozebekenaar en voelde zich aangetrokken tot die leuke jeugdvereniging. Michiel Bossuyt (18 jaar) komt ondertussen ook als bestuurslid het team versterken. Hij is de all-round medewerker en start straks een drie jaar durende opleiding algemene landbouw in Roeselare. Met Sybren Vandenhende, Aaron Vanoverberghe, Louise Degezelle en Margo Vandekerckhove (secretaris) is het bestuursplaatje rond. (Luc Bouckhuyt)