KLJ Aarsele pakt uit met Nacht van de Jupiler

Zaterdag 9 april vanaf 21 uur is het feesten geblazen voor iedereen die KLJ Aarsele een warm hart toedraagt. Op die dag organiseren ze immers hun traditionele fuif Nacht van de Jupiler. De muzikale beats komen van AJ Beats & DJ Athomic.

“We mogen opnieuw wat organiseren en daar zijn wij heel blij mee”, zegt secretaris Lauren Van der Straeten. “Ook voor onze leden is dit een weekend om naar uit te kijken. We kunnen niet wachten om er weer aan te beginnen. Onze jeugd heeft lang stilgezeten dus de knaldrang zit er zeker in, ook voor ons als bestuursleden. We horen van verschillende leden dat ze al veel reclame hebben gemaakt en hopen er samen een spektakel van te maken.”

“We hebben besloten niets te veranderen aan onze formule. We hebben doorheen de jaren veel positieve reacties gehoord van de aanwezigen, maar er is wel een actie op de fuif. Wie een volledige zuipkaart in één keer in bier vraagt, krijgt een leuke en bruikbare gadget van Jupiler zelf.”

“Verder zal de leute en ambiance centraal staan”, aldus de secretaris. “Samen met onze leden, twee topdeejays uit de streek, een geweldige licht- en geluidsbediening en Tom Worst die een hapje eten voorziet, hopen we er een editie van te maken om U tegen te zeggen. Wij bieden frisse pintjes van ’t vat aan tegen een onweerstaanbare prijs. Kortom, de perfecte formule voor een geslaagde avond.”

Feestjaar

Op zaterdag zijn de feestvierders welkom vanaf 21 uur, maar ook op vrijdag waren de mensen welkom. “Vrijdag konden onze bezoekers genieten van heerlijke ribbetjes en voor de kleinsten balletjes in tomatensaus. Samen met een streepje muziek en met onze rijkelijk gevulde bar zorgden onze KLJ-leden voor een plezante avond.”

2022 is een feestjaar voor KLJ Aarsele. “Inderdaad! We bestaan immers 90 jaar en uiteraard willen we dat uitgebreid vieren. Noteer alvast 2, 3 en 4 september, want het belooft een onvergetelijk weekend te worden.”

“Op 2 september pakken we uit met het Schlagerfestival en ook onze Ice Bear Party op 3 september is terug van weggeweest. Als afsluiter plannen we op 4 september een activiteit voor jong en oud. Houd dus zeker onze Facebook– en Instagrampagina in de gaten.”