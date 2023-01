Kleine van Aerts testen modder na Kasteelcross in Zonnebeke: “En dan chocomelk, voor de recuperatie”

“Dit is leuk. En lastig!” Charles (12) is een van de 43 kinderen, die zich zondag even Wout van Aert waande op het parcours van de Kasteelcross in Zonnebeke. “Wout is mijn idool, maar zaterdag was hij er jammer genoeg niet bij.”

Alle veldritkampioenen vertoefden in Spanje voor de nieuwe cross in badstad Benidorm. Zo kon Tim Merlier winnen, Belgisch kampioen, maar dan op de weg.

“Hij staat toch mooi op onze erelijst, net als Denise Betsema bij de vrouwen”, vindt organisator Gino Comyn (70). “Op organisatorisch vlak verliep alles perfect. Het volledig aantal toeschouwers moeten we nog tellen, maar eerst opruimen.”

Tijdens dat opruimwerk kregen kinderen, zoals Charles, zondagvoormiddag de kans om nog anderhalf uur door de dooiende modder te fietsen. “De koude valt mee door al dat duwen”, klonk het.

Gevallen

Met enkele vriendinnen stond Mieke Deman (38) langs de kant te supporteren voor haar zonen Cyriel (7) en Remi (9). “De oudste riep dat hij gevallen was, maar dat het geen probleem was”, lacht ze. “Ook zij kijken erg op naar Wout van Aert. Mijn kinderen mountainbiken wel eens, maar het is de eerste keer dat ze op zo’n crossparcours rijden. Ze verlangden er heel erg naar. Zaterdag kwamen ze al supporteren voor de veldrijders. En daarbij speurden ze heel het parcours af naar bulten en andere uitdagingen. Ze waren enthousiast. Ook al was het lastig: door de modder, omhoog en omlaag. Ze mogen van ons meer zulke zaken organiseren. Dat is leuk, voor kinderen én ouders.”

Thuisrijder

De gratis crossinitiatie was een samenwerking tussen de Zonnebeekse sportdienst en wielerclub VWT uit deelgemeente Geluveld. Een van de begeleiders kwam uit deelgemeente Passendale: thuisrijder Yentl Bekaert (23), die negende eindigde tijdens de Kasteelcross.

“Ik was zaterdagavond moe, maar tevreden”, aldus Yentl. “Het was een harde wedstrijd op een zwaar parcours. Zondagochtend viel de vermoeidheid mee. En deze kinderen begeleiden, doe ik met veel plezier. Iedereen is hier met volle goesting. Het parcours ligt er beter bij, door de lichte vorst. Het is met vallen en opstaan voor sommigen, maar dat hoort erbij en daar word je crosser van. Ik gaf hier en daar tips over de goede lijnen op het parcours, maar plezier primeert.”

De toekomst oogt onzeker voor de deeltijdse renner. “Mijn contract loopt ten einde en ik studeer af. Profrenner worden, blijft mijn droom”, besluit Yentl. (TP)