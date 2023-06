Kiosk Rock maakt plaats voor nieuw jeugdevent ‘Koekeloeren’

Koekelare heeft met ‘Koekeloeren’, een nieuw evenement dat muzikaal zuurstof moet geven aan de jeugd. Op maandag 14 augustus 2023 organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met de jeugdraad voor het eerst ‘Koekeloeren’. Door dit nieuw openluchtfestival – het vindt plaats op het Concertplein – komt een einde aan Kiosk Rock. “Met Koekeloeren richten we onze pijlen terug op de jeugd”, stelt Renke Staelens, voorzitter van de jeugdraad.

Het doek is gevallen voor Kiosk Rock. Jaar na jaar merkte het gemeentebestuur en de jeugdraad dat er serieus wat sleet kwam op Kiosk Rock en dat rockbands minder volk naar het Concertplein lokten. “We zagen dat de gemiddelde leeftijd van het publiek niet meer overeenstemde met waar we ons als jeugdraad op toespitsen”, opende schepen van jeugd Jan Lievens. “Na 18 mooie edities zijn we toe aan iets nieuws en enkele vergaderingen later was met ‘Koekeloeren’, een nieuw project geboren.

DJ’s centraal

Het nieuwe event wordt eveneens een openluchtfestival waar DJ’s centraal zullen staan. “Met ‘Koekeloeren’ richten we ons terug op de jeugd. Net zoals met Kiosk Rock, willen we streekproducten een podium geven om hun ding te doen”, pikt voorzitter Renske Staelens van de jeugdraad in. “Een mooi voorbeeld daarvan is de Oostendse Kobe, die zich merkbaar een weg naar de top aan het timmeren is. Een ander voorbeeld van lokaal talent is de Koekelaarse MC Brun. Voor velen nog onbekend, maar nu al een legende voor de fans die hem wel kennen. Zo werd hij door rapper Skumic al ietwat onder de vleugels genomen in een workshop ‘teksten schrijven’”.

Hoe later de avond, hoe groter de kleppers. “Ja, dat mag je wel stellen”, vervolgt Renske. “Zo hebben we MNM Start To DJ winnaar SNES over de vloer en komt mashupking SDC naar Koekelare. Als hoofdact programmeren we Arthur Lewis, gekend bij vrijwel elke tiener die Tik Tok bezit. Het dansfeest eindigen doen we met de Koekelaarse M-Pulsive. In de streek is hij zeer geliefd maar ondertussen klopt hij toch ook al op de deur van grootsheid. Zo was hij onlangs nog te zien in wedstrijden van TAGMAG en Route de Soleil. We zijn ongelofelijk trots dat we zo’n talent rondlopen hebben in Koekelare”, aldus nog Renske.

Concertplein afgesloten

Met een nieuw concept, gaan ook nieuwe ideeën gepaard. Zo wordt het Concertplein voor het eerst afgesloten. “Op die manier willen we ook meer het gevoel meegeven van in een feestzone te zitten”, beklemtoont jeugdschepen Jan Lievens. “Uiteraard zal doorgang voor de bewoners en plaatselijke handelszaken gewaarborgd blijven.”

Om het festivalterrein op maandag 14 augustus te betreden, moeten er tickets bemachtigd worden. Deze kunnen zowel online via ‘Stamhoofd’ als bij de jeugdverenigingen in Koekelare voor slechts 6 euro gekocht worden. Aan de deur kost een ticket 8 euro. Omdat dit een eerste editie is, zullen er maximaal 600 tickets verkocht worden, kwestie van alles beter onder controle te houden en vermijden ze een overrompeling. Deuren open om 16 uur – Einde om 1 uur.

Herbruikbare bekers

Zoals het al 2 edities bij Kiosk Rock gebeurde, zal ook dit jaar terug gebruik gemaakt worden van herbruikbare bekers. Ondertussen is dit al goed ingeburgerd bij de festivalbezoekers en hopen ze op hun medewerking om de bekers terug in te leveren op de daarvoor voorziene plaatsen. (EV)