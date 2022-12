Kinderopvang ’t Muizennestje in Gits sluit zijn deuren: “Moet levenswerk beëindigen door personeelstekort”

Op vrijdag 23 december sluit kinderopvang ’t Muizennestje in de Singellaan voorgoed de deuren. Door de hoge kosten maar vooral een gebrek aan voldoende personeel ziet uitbaatster Nele Vanhoutte (55) zich genoodzaakt om haar levenswerk stop te zetten. “Jammer dat we kinderen en ouderen in de steek moeten laten.”

’t Muizennestje is als groepsopvang aangesloten bij de dienst Onthaalouders van Ferm Kinderopvang. Uitbaatster en onthaalmoeder Nele Vanhoutte renoveerde samen met haar echtgenoot een pand in de Singellaan in Gits. In september 2016 werden de eerste kindjes er verwelkomd. Maar volgende week vrijdag komt er jammer genoeg een eind aan het verhaal van ’t Muizennestje.

“De wind zat mee, het was hier steeds full house en er zijn in zes jaar tijd nooit klachten geweest. Maar toch zit er geen toekomst in deze groepsopvang”, zucht Nele. “We hebben lang gezocht naar nieuwe medewerkers, maar we vinden helaas geen nieuwe krachten. Jonge mensen vinden het statuut van onthaalmoeder misschien niet aantrekkelijk genoeg, zij willen meer zekerheid. Het is inderdaad geen vetbetaalde job, je moet dit met hart en ziel willen doen.”

Sector in moeilijkheden

Nele bracht reeds alle betrokken ouders op de hoogte, die teleurgesteld maar vol begrip reageerden. “Het zijn emotionele weken. Je levenswerk moeten stopzetten is heel heftig. Maar ik heb veel lieve reacties gekregen van de ouders, de kindjes zaten hier duidelijk goed. Het is jammer dat ik die nu in de steek moet laten, doorheen de jaren bouw je namelijk een sterke band met hen op.”

De voorbije maanden werd het tekort opgevangen door tijdelijke krachten. “Maar dat was niet langer haalbaar. Het is de laatste weken ook duidelijk dat gans de sector in moeilijkheden zit”, aldus Nele.

Nood aan onthaalouders

“Dit is de eerste groepsopvang bij ons die moet sluiten door een gebrek aan medewerkers”, reageert Ingrid Jacobs, provinciemanager van Ferm Kinderopvang. “Bij andere onthaalouders en ook in de gezinsopvang zien we mensen uitvallen of stoppen door diverse redenen. De kinderopvang staat de laatste maanden niet in een mooi daglicht, ook dat kan een rol spelen. Het is vooral moeilijk voor de ouders die snel een nieuwe oplossing moeten vinden.”

Ferm Kinderopvang is op zoek naar kandidaten die thuis, alleen of samenwerkend met anderen, opvang willen organiseren. “Wij staan in zeer veel West-Vlaamse gemeentes open om nieuwe mensen aan te sluiten.”