Kinderopvang ‘t Harlekijntje krijgt permanente status

Net als vele andere gemeenten kent Jabbeke een tekort aan kinderopvangplaatsen. Toen de groepsopvang De Kikker 10 – met de nodige commotie – stopte, nam de gemeente zelf initiatief, met een noodopvang: ‘t Harlekijntje. Nu wordt de toekomst daarvan verzekerd.

Met een opendeurdag viert de gemeente de definitieve werking van de kinderopvang in de Constant Permekelaan 6 in Jabbeke, in de directe omgeving van de vroegere opvang De Kikker 10. Die sloot in oktober van vorig jaar nogal plots de deuren, waardoor een vlugge oplossing voor veertien gezinnen diende te worden gezocht.

“Toen groepsopvang De Kikker 10 besloot te sluiten, was niets doen inderdaad geen optie. Noodopvang ‘t Harlekijntje werd opgericht in een containergebouw nabij de buitenschoolse kinderopvang in Jabbeke. Alle gezinnen die in nood waren door de sluiting, kregen een oplossing, en de kinderen werden met veel warmte opgevangen”, schetst burgemeester Frank Casteleyn het verhaal.

“Maar omdat de wachtlijsten voor kinderopvang in de gemeente groot zijn en het aanbod eerder klein, heeft het gemeentebestuur besloten om groepsopvang ‘t Harlekijntje een definitieve plek in het opvanglandschap te bezorgen. In december 2022 werd de vergunningsprocedure ingezet en vanaf 23 januari 2023 kon het initiatief definitief opstarten op de nieuwe locatie. Met ‘t Harlekijntje kunnen we zestien kinderen opvangen.”

Wie vragen heeft, kan terecht bij de dienst Kindzorg van de gemeente Jabbeke, via onthaalouders@jabbeke.be of via 050 81 01 87.

(PA/foto DC)