Kinderopvang Speelbrigade Loris Laurier in Kuurne onmiddellijk gesloten: “We kunnen veiligheid niet meer garanderen”

De kinderopvang Speelbrigade Loris Laurier in Kuurne (25 plaatsen) wordt met onmiddellijke ingang gesloten.

“Na een extern onderzoek stelden we vast dat de infrastructuur van de kinderopvang Loris Laurier gelegen aan de Sint-Michielsweg 2/1 te Kuurne niet meer aan onze veiligheidsvoorwaarden voldoet. Om elk risico voor onze kinderen en werknemers te vermijden, heeft het bestuur in samenspraak met de directie besloten om de kinderopvang met onmiddellijke ingang te sluiten”, klinkt het bij de vzw.

“We kunnen niet meer garanderen dat we de veilige tweede thuis kunnen zijn die we willen zijn”

Vzw Poerderie is actief binnen de sociale economie en biedt aanvullende dienstverlening aan in Zuid-West-Vlaanderen. De Speelbrigade binnen vzw Poerderie biedt kwaliteitsvolle kinderopvang aan voor kinderen van 0 tot 3 jaar. “We willen een warme en veilige tweede thuis zijn, waar we dagelijks enthousiast zorgen voor alle kinderen met om het even welke achtergrond en mogelijkheden. Net die veilige tweede thuis kunnen we op vandaag jammer genoeg niet garanderen”, klinkt het in een mededeling.

Risico’s

Voorzitter Yvan Winne: “Na het vaststellen van een scheur in één van de muren, hebben we een onderzoek ingesteld naar de staat van het gebouw. Een stabiliteitsingenieur heeft ons bijgestaan bij het oordeel over de bouwtechnische situatie. De conclusies van het rapport hebben een aantal risico’s aan het licht gebracht waardoor we de veiligheid van de kinderen, ouders en onze medewerkers onvoldoende kunnen garanderen.”

“Deze drastische en snelle beslissing nemen we in eer en geweten vanuit het voorzorgsprincipe. Dit is geen makkelijke beslissing, maar wel de enige juiste”, vult Algemeen Directeur Steven Lapauw aan.

Op zoek naar oplossing

Het pand in kwestie is geen eigendom van de vzw. “Dit zorgt ervoor dat mogelijke oplossingen met meerdere partijen moeten bekeken worden. We willen samen met Opgroeien, de eigenaar, het gemeentebestuur van Kuurne en het lokaal Overleg Kinderopvang Kuurne op zoek gaan naar een oplossing. Als na aanvullend onderzoek en bijkomende maatregelen blijkt dat we de veiligheid van het gebouw opnieuw kunnen garanderen, bestaat de mogelijkheid dat de kinderopvang opnieuw kan worden georganiseerd. Poerderie staat voor warme en kwaliteitsvolle opvang en wil dit alleen maar in absolute veiligheid aanbieden.”

Directeur Speelbrigade Jana Dewaele: “We begrijpen dat dit een zeer moeilijke situatie is voor betrokken ouders. Tijdens deze periode zullen we het nodige doen om hen bij te staan waar mogelijk. Wij willen deze kindplaatsen opnieuw ter beschikking stellen. We zullen opnieuw communiceren zodra er nieuws is. Eerst willen we onze energie steken in het allerbelangrijkste, en hopen we dat er snel voor elk kind, ouders en medewerkers een oplossing kan worden gevonden.”