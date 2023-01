Kinderopvang op nieuw digitaal platform

Ouders die op zoek zijn naar opvang voor hun kinderen tot 3 jaar kunnen binnenkort terecht op het digitaal loket van Opvang. Vlaanderen. Daar vind je alle opvanglocaties in Ingelmunster.

De nieuwe tool brengt alle crèches en onthaalouders van Ingelmunster in kaart en helpt zo ouders om hun zoektocht naar kinderopvang te vergemakkelijken.

De zoekkaart toont welke opvanglocaties er in de buurt te vinden zijn. Via de persoonlijke pagina’s van de opvanginitiatieven vinden ouders meer info over de openingsuren, tarieven en andere praktische details. Ouders kunnen online hun gegevens invullen en meteen hun vraag versturen. De opvangorganisaties kunnen dan langs dezelfde weg laten weten of er plaats is, en de ouders uitnodigen voor een gesprek. “De digitale tool maakt het makkelijker voor ouders om opvang te zoeken”, zegt schepen van Kinderopvang Martine Verhamme. “Bovendien brengt het de vragen rond opvang in Ingelmunster goed in kaart. Zo kunnen we ons beleid nog beter afstemmen op de noden van de ouders.”

Onlangs was er een infosessie voor alle opvanginitiatieven van Ingelmunster.

De aanwezigen kregen meer uitleg over de werking van het platform. Op woensdag 25 januari gaat de tool online.

Info op www.ingelmunster.be/opvang.