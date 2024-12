Kinderopvang Lyloo stopt ermee

Kinderopvang Lyloo, gelegen langs de Staatsbaan in Zulte, heeft de deuren gesloten. De ouders van zo’n 23 kinderen moeten op erg korte termijn op zoek naar een alternatief. De gemeente wil de opvang overnemen, maar door de strengere wetgeving is dat op korte termijn onmogelijk. “Zelfs ons personeel met dertig jaar ervaring zou een starterstraject van de overheid moeten doorlopen.”

Kinderopvang Lyloo heeft twee vestigingen: een in Zwevegem en een langs de Staatsbaan in Zulte, nabij het kruispunt met de Statiestraat. In die laatste konden in totaal zo’n 23 kinderen terecht voor opvang. Eind november besliste de uitbaatster echter om te stoppen met de vestiging in Zulte.

Geen eenvoudige klus

Op de gemeenteraad van december stelde Kathleen Blauwblomme (Open Zulte) voor om deze kinderopvang met de gemeente over te nemen. Uit de repliek van schepen voor Kinderopvang Fauve Tack (Open Zulte) bleek dat dit wel degelijk het plan was, maar dat dit geen eenvoudige klus zou worden. “Begin december bracht het Agentschap Opgroeien ons op de hoogte dat de opvang eind december zou stoppen”, zegt schepen Tack. “Omdat het om een stopzetting gaat, en om een opvang van een andere categorie dan wat we met de gemeente doorgaans uitbaten, waren geen overgangsmaatregelen mogelijk. We moeten de hele vergunningsprocedure opstarten en we weten dat we dat niet op korte termijn klaar krijgen. Tegelijk zijn er in het gebouw ook wat opfrissingswerken nodig. Uit een recente inspectie bleek bijvoorbeeld dat er te weinig ventilatie was en we willen ook graag meer dan één slaapruimte installeren. We kunnen deze werken onderzoeken en gelijktijdig de vergunningsprocedure doorlopen, maar dit alles vraagt tijd. In juli zijn bovendien de regels strenger geworden. Sindsdien moet iedereen die een kinderopvang wil uitbaten verplicht een starterstraject volgen, ook de mensen van onze dienst die al dertig jaar ervaring hebben. Dit traject kan tien weken duren.”

Startersproject

“Er is een uitzondering voor wie kan aantonen genoeg beleidsvoerend vermogen te hebben, maar ook daarvoor moet een uitgebreid document ingevuld worden. En dit doen we maar beter correct of onze medewerkers moeten alsnog het starterstraject volgen. We hebben dus nog geen zicht op wanneer we op de plaats waar nu Lyloo is, een nieuwe opvang van de gemeente zullen kunnen openen. Het is wel een prachtige ruimte op een toplocatie, dus we gaan dit zeker niet laten schieten. Intussen hebben we door de sluiting een piek aan aanvragen voor kinderopvang gekregen, al is het niet duidelijk hoeveel er vandaag nog op zoek zijn. Het goede nieuws is dat Ferm eind februari een nieuwe opvang wil opstarten in Olsene. Het project daar zit nog in de opstartfase en nog niet alles is duidelijk, maar hopelijk kunnen veel ouders van Lyloo daar terecht.” (JF)