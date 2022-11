Kinderopvang Inemine in Lendelede opent deuren op oudejaarsavond: “Zo kunnen ouders gerust feesten”

“Ook zonder ringen aan je hand ben je een pure diamant”, zingt Koen Wauters van Clouseau in ‘Vanbinnen’. Beter kan je Ineke Haegeman van kinderopvang ‘Inemine’ in de Groenstraat 22 niet omschrijven. “Op oudejaarsavond- en nacht zorg ik hier met mijn partner Jasper voor acht kindjes, zodat hun ouders gerust al feestend 2023 kunnen ingaan”, zegt Ineke. “En wij en de kinderen doen dat al feestend!”

Ineke (38) begon na haar opleiding als kinderverzorgster in 2004 op haar 19de met haar eigen zelfstandige kinderopvang ‘Inemine’. Ze doet het nu al 18 jaar lang. “Ik wist al in mijn kinderjaren dat ik die job wilde doen én dat ik zelf op jonge leeftijd kindjes wilde krijgen. Ik was 21 toen mijn eerste dochter Lanis (16) in 2006 geboren werd, in 2009 volgde Noor (13) en in 2014 was er Cas (8).”

“Het dagelijks zorgen voor en verzorgen van kinderen is voor mij een ware passie. Kinderen nieuwe dingen aanleren en elke dag zoeken naar nieuwe uitdagingen vind ik zo boeiend. Kinderen leren groeien en laten openbloeien is voor mij zo mooi om te zien. Ik mag zeggen dat de ouders van de kinderen die hier naar de opvang komen, waarderen wat ik voor hun kinderen doe. Af en toe geven ze me spontaan een cadeautje of een bloemetje en minstens één keer per dag krijg ik wel van iemand een dankjewel! En het is een blijk van waardering als ouders zeggen dat zowel hun kinderen als zijzelf graag naar ‘Inemine’ komen. Ik steek heel veel energie in de kindjes, maar krijg er dus ook heel veel liefde voor terug.”

“Ze is voor onze kindjes een extra moeder”, zei een dolenthousiaste vader Natan die de kinderopvang binnenkwam tijdens ons interview. Ineke pinkte stilletjes een traan weg na zo’n mooi compliment.

Positief

Over heel Vlaanderen kreeg kinderopvang het de laatste maanden hard te verduren door enkele incidenten. “Al mogen wij als onthaalouders ook eens positief in beeld komen. Ik zorg dagelijks voor acht kinderen vanaf ongeveer 4 maanden. Ze kunnen hier wel eens al spelend een buil of schram oplopen, maar dat kan bij de ouders ook gebeuren. Ze worden hier net zo goed verzorgd als mijn eigen kinderen. Veel ouders waarderen dat ook en sommigen brengen hun kinderen ook wel een keer tijdens de vakanties.”

Financieel moeilijk

Ineke werkt al die jaren als zelfstandige. “Financieel niet gemakkelijk. Ik doe die job met hart en ziel, anders had ik er waarschijnlijk al de brui aan gegeven. Ouders betalen nu 25 euro per dag voor de opvang van hun kind, een prijs die ik noodgedwongen moest aanpassen aan de stijgende levensduurte. Ik ben ook verplicht veel dagen open te zijn en extra opvang te voorzien om rond te komen, zoals op oudejaar of ter gelegenheid van andere evenementen. In de vakantie, als er minder opvang is, werk ik dan nog voor Familiehulp. Ik krijg ook heel veel steun van mijn dochters Lanis en Noor die me helpen waar het nodig is. Elke vakantie steken ze een handje toe in de kinderopvang.”

Opvang op oudejaar

Van oud naar nieuw zorgt Ineke, samen met haar dochters en haar vriend Jasper, voor de opvang van acht kinderen. Zo kunnen die ouders feesten zonder zorgen. “Op 31 december om 17 uur kunnen ze de kinderen naar hier brengen, op 1 januari moeten ze die om 11 uur weer komen ophalen. We knutselen, bakken, verkleden, dansen, drinken een alcoholvrij aperitief en eten een feestmaaltijd. En als de kinderen opstaan op 1 januari 2023, krijgen ze een lekker en gezond ontbijt. En dat is niet alleen voor de kinderen, maar ook voor Jasper en mezelf een heel leuke tijd.”