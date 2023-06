Kinderopvang Cérise trekt naar rechter tegen verplichte sluiting

Kinderopvang Cérise in de Roeselaarse Vijfwegenstraat moet vrijdagavond verplicht dicht, maar uitbaatster Joke Roelens wil het verdict van het Agentschap Opgroeien aanvechten voor de rechtbank. “We willen absoluut vermijden dat ze vrijdag dicht moet”, zegt haar advocaat Meindert Gees.

Kinderopvang Cérise in de Vijfwegenstraat vangt al jaren achttien kindjes tussen de nul en drie jaar op, maar daar dreigt vrijdag een einde aan te komen. Eind vorig jaar al, op 19 december 2022, besliste het Agentschap Opgroeien dat de kinderopvang van Joke Roelens, al ruim zeventien jaar actief in de sector, dicht moest. Roelens diende daartegen bezwaar in, maar de onafhankelijke adviescommissie van het Agentschap gaf haar ongelijk. En dus mag Cérise op 1 juli de deuren niet opendoen.

Volgens uitbaatster Joke Roelens is alles te herleiden tot administratieve futiliteiten en is de kwaliteit van de opvang van de kinderen in Cérise verzekerd. “We willen beklemtonen dat naar ons oordeel en onze visie de veiligheid en kwaliteit van de opvang nooit in het gedrang is gekomen”, getuigde ze eerder al in De Krant Van West-Vlaanderen. Roelens kreeg ook de steun van de ouders van de opgevangen kinderen, die een petitie startten.

Meindert Gees, de raadsman van Joke Roelens, is ondertussen een schorsingsprocedure en een vernietigingsprocedure gestart bij de Raad van State. Omdat het enige tijd kan duren voor daar een beslissing over is, terwijl de tijd voor Cérise ondertussen echt dringt, is hij ook naar de kortgedingrechter gestapt. “We willen absoluut vermijden dat Cérise vrijdag dicht moet. Hopelijk wil de kortgedingrechter dinsdag naar onze argumenten luisteren en een beslissing nemen”, klinkt het.

Volgens meester Gees is er een heuse toename te merken van rechtszaken rond kinderopvanginitiatieven. “Bij ons op kantoor zijn we daar met twee advocaten mee bezig. Vanmorgen nog kreeg ik een telefoontje van een ongeruste uitbater van een kinderopvang. Ik merk toch wel een tendens bij uitbaters van een kinderopvang dat, van zodra zij met het Agentschap Opgroeien of de Zorginspectie geconfronteerd worden, ze meteen een advocaat onder de arm nemen”, aldus Meindert Gees.