Kinderhuwelijk sluit zomer De Pagadder in Moorslede af

Binnen de naschoolse kinderopvang De Pagadder werd de zomervakantie vrijdag op een ludieke manier afgesloten. Pagadders Lowie Vandenbussche en Juliette Debonnet gaven elkaar in de kiosk in ’t Torreke hun ja-woord.

In het bijzijn van hun vriendjes en burgemeester Ward Vergote (Visie) beloofden ze elkaar om steeds goede vriendjes te blijven, in goede en in kwade dagen.

Na de ceremonie genoten de kinderen van een receptie en schoof men aan tafel voor een koude schotel met frietjes. Ook een bruidstaart mocht natuurlijk niet ontbreken.

