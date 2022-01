Kindergemeenteraad zamelt 500 kilogram hondenvoeding in

Vorig jaar werd de nieuwe kindergemeenteraad van Komen aangesteld. Dat het de Komense jeugd menens was bleek al snel toen enkele concrete plannen naar voren werden geschoven. Eén van die projecten werd ondertussen succesvol afgerond met niet minder dan 500 kilogram ingezamelde hondenvoeding.

“We willen meteen werk maken van het welzijn van de dieren!” Bij de aanstelling van de jeugdgemeenteraad spraken de tieners uit de grensgemeente klare taal. Camille Géloën, die voor de gemeente de praktische zaken van de jeugdgemeenteraad voor haar rekening neemt, nam het strijdplan van de kinderen mee en werkte het volledig uit. “De tieners wilden hondenvoeding verzamelen door verschillende handelszaken aan te spreken”, horen we. “Vanuit de gemeente hebben we eerst de haalbaarheid gecontroleerd, vooral dan op gebied van de geldende coronamaatregelen. Toen dat allemaal werd goedgekeurd hebben we, samen met de kinderen, verschillende handelszaken aangeschreven. Drie onder hen reageerden positief en op die manier kon een indrukwekkende 500 kilogram aan hondenvoer worden verzameld. Spelers zoals Colruyt, Xtra en zelfs Animaux Express uit Ploegsteert waren voor het idee gewonnen.”

Voor Roemeense straathonden

Het verzamelde voer zal niet zomaar worden opgeslagen maar krijgt meteen een praktische invulling, mede door Adelaïde Bodard. De Komense is actief als vrijwilligster voor WOF, een vereniging die zich inzet voor de Roemeense straathonden. “Het is een nijpend probleem in de Roemeense grootsteden maar dan wel eentje die de overheden zelf hebben gecreëerd”, verkaart ze. “In de jaren 80 werd besloten om alleenstaande woningen op te kopen, te slopen en er appartementsblokken te bouwen. Op die manier werd komaf gemaakt met het huisvestingstekort maar werden huisdieren ook meteen gebannen. Mensen lieten hun honden dan maar aan hun lot over en die zijn massaal beginnen kweken. Dankzij de actie van de jeugdgemeenteraad kunnen we onze projecten daar ter plaatse verder uitwerken en kunnen we een humane oplossing zoeken voor het probleem.”