Kindergemeenteraad en jeugdraad Izegem organiseren vierde Kinderfuif: “Thema wordt Glow in the Dark”

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de jeugdraad van Izegem opnieuw ‘Dag van het Kind’. Deze namiddag is gevuld met heel wat leuke workshops voor kinderen tot en met twaalf jaar en vindt plaats op 25 maart. Maar het hoogtepunt van de dag is uiteraard de Kinderfuif.

“We zijn al toe aan onze vierde editie van de enige echte Kinderfuif”, opent Emma van de Jeugddienst. “Inschrijven op voorhand is niet nodig en de toegang is gratis, maar breng wel je kids-ID mee. Het thema wordt traditioneel gekozen door de Kindergemeenteraad, die de fuif ook organiseert. Dit jaar werd er bijna unaniem gekozen voor Glow in the Dark. De inkleding zal dus hierop inspelen”, vertelt Emma.

“De fuif wordt georganiseerd op vraag van de Kindergemeenteraad. In 2019-2020 kwam voor het eerst het voorstel om een fuif te voorzien voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. Bij het begin van een nieuw schooljaar wordt telkens een nieuwe raad verkozen. Zij zetten steevast een volgende editie van de Kinderfuif als eerste punt op de agenda.”

“De eerste editie in februari 2020 was een groot succes. In september 2021 konden we een coronaproof editie organiseren waarbij nog meer kinderen kwamen feesten. Ook in 2022 gingen de aantallen in stijgende lijn. Er kwamen in totaal zo’n 300 kinderen genieten van het feestje in het JOC. We hopen in 2023 dit succes te evenaren.”

Workshops

“Het is ook Dag van het Kind, een evenement dat georganiseerd wordt door de Izegemse jeugdraad, met steun van de dienst vrije tijd. Kinderen krijgen op 25 maart tussen 14.15 uur en 16.30 uur de kans om kennis te maken met een beroep of hobby naar keuze. Tijdens een workshop van een kleine twee uur krijgen ze een kijkje achter de schermen of leren ze de basisbeginselen van beroepen zoals apotheker, redder, journalist, dierenarts, winkelier en opticien.”

Deze workshops zijn gratis maar vooraf inschrijven is wel verplicht. Dit kan tot en met 12 maart via de webshop van Stad Izegem.

Info en inschrijven voor de workshops op www.izegem.be/ dag-van-het-kind. (Robin Verleden)