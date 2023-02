Kinderen van 10 tot 12 beoefenen droomjob

Voor de tweede keer op rij organiseert de gemeente Hooglede, Huis van het Kind Hooglede en VIVES Kortrijk een editie van ‘Kids on the Job’.

Van maandag 20 februari tot en met woensdag 22 februari 2023 organiseren drie laatstejaarsstudenten Event Management van VIVES Kortrijk leuke workshops waarbij kinderen kunnen kennismaken met allerlei beroepenvelden.

“De krokusvakantie is het ideale moment voor een leuke en zinvolle tijdsinvulling en dus organiseerden we vorig jaar voor het eerst zo’n ‘Kids on the Job’. Na die eerste succesvolle editie waarbij kinderen van 10 tot 12 jaar hun droomjob kunnen uitoefenen in de vorm van gevarieerde workshops, pakken we nu uit met een tweede editie”, aldus schepen Julie Misplon.

Workshops

“Op maandag 21 februari organiseren we twee workshops. De kinderen komen bij Esthetiek BelleFleur meer te weten over schoonheidsbehandelingen en ze leren over content creatie bij de eerstejaarsstudenten Media & Entertainment in VIVES Kortrijk.”

“Op dinsdag 22 februari kunnen kinderen een workshop bijwonen over architectuur bij architect Steven Vanwildemeersch. Anderen gaan op bezoek bij kinderopvang ‘t Stationnetje of volgen een workshop bij dj’s FELIZ en MIX-AM. Op woensdag 23 februari kijken we binnen bij politiezone RIHO, bij cateringbedrijf koken.eten en kinderopvang ‘t Stationnetje.”

“Als kers op de taart trekken we ook nog richting Koksijde, waar de kinderen zullen kennismaken met de luchtmachtbasis. Al die activiteiten richten zich op 10-12 jarigen maar binnenkort lanceren we ‘Talent ft. Hooglede’, waarbij de 13-15 jarigen hun gading kunnen vinden. Ook voor 16+’ers hebben we binnenkort een jobevent”, besluit schepen Julie Misplon.

(EVG)

Meer info en inschrijven via www.hooglede.be/inschrijvenkidsonthejob