Kinderen rijden mini Ronde van Vlaanderen in Brugse Minnewaterpark

In aanloop naar de échte Ronde heeft deze namiddag in het Minnewaterpark in Brugge de ‘Ronde van Vlaanderen voor kinderen’ plaats. Het gaat om een organisatie van Fietsbib, een deelsysteem voor kinderfietsen, in samenwerking met Stad Brugge Ondanks het regenweer daagden er toch heel wat kinderen en ouders op.

Volgende zondag, 2 april is het zover: de Ronde van Vlaanderen gaat voor het eerst sinds 2016 opnieuw van start op de Markt in Brugge. Via vlaggen in het straatbeeld, aangepaste winkeletalages en tal van andere initiatieven wordt er toegeleefd naar dat moment. En daarbij worden ook de kinderen niet vergeten. Zo heeft deze namiddag in het Minnewaterpark de Ronde van Vlaanderen voor Kinderen plaats.

Deelsysteem van kinderfietsen

Het evenement, gericht op kinderen tussen 2 en 12 jaar, is een organisatie van Fietsbib. Fietsbib is een deelorganisatie van beweging.net en vormt een deelsysteem van kinderfietsen waar iedereen terecht kan om tegen een democratische prijs – 20 euro lidgeld per jaar – een kinderfiets te ontlenen.

Is de fiets te klein geworden of wil je liever een ander model, dan kan je die terug omruilen. Fietsbib werd in 2015 opgericht in Brugge en eerder dit jaar werd de honderdste Fietsbib in Vlaanderen geopend.

Voor het plezier

“De wedstrijdjes, die voor alle duidelijkheid vooral voor het plezier zijn, vinden plaats op een afgesloten grindparcours in het Minnewaterpark. Ieder kwartier tot aan 16 uur vertrekt een groepje jongeren; ingedeeld volgens leeftijdscategorie”, legt organisator Lieven Van Belle uit. “De deelnemende kinderen kunnen met hun eigen fiets rijden of met een fiets die ze kunnen gebruiken van de Fietsbieb. Bovendien worden vijftien kinderen uitgeloot om op 2 april het podium bij de start van de Ronde van Vlaanderen op de Markt te betreden.

Er hadden zich zo’n driehonderd kinderen ingeschreven voor deelname aan deze ‘mini-ronde van Vlaanderen’ en ondanks het druilerig weer zijn ze toch bijna allemaal opgedaagd. Ook voor de ouders en andere supporters is het overigens aangenaam toeven want er staan- eet en drankstanden en we vertonen de wielerdwedstrijd Gent-Wevelgem op groot scherm.”

(PDV)