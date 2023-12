Kinderen ontdekken droomjob tijdens krokusvakantie

Vives Kortrijk en de gemeente Hooglede slaan de handen in elkaar voor de derde editie van ‘Kids on the job’. Van maandag 12 tot en met woensdag 14 februari 2024 organiseren drie enthousiaste laatstejaarsstudenten eventmanagment van Vives Kortrijk samen met de gemeente en Huis van het Kind Hooglede voor de derde keer ‘Kids on the job’.

“Dit unieke evenement biedt kinderen van het vierde tot en met het zesde leerjaar de kans om gedurende drie dagen in de krokusvakantie kennis te maken met verschillende droomjobs tijdens boeiende workshops in de gemeenten Hooglede, Gits, Kortrijk en Roeselare. We werken samen met lokale bedrijven en organisaties om de kinderen de kans te geven even hun droomjob te beleven”, begint schepen Julie Misplon.

Diverse workshops

“Er zijn telkens drie workshops waaruit ze kunnen kiezen. Op dag een kan je als een echte choco creator chocoladecreaties maken bij chocolatier ’t Karakske. Er is ook een workshop kindermodedromen, door Studio Stoflov in Hooglede waar alles wordt geleerd over modeontwerp. De kinderen maken er hun eigen totebag. Tijdens de workshop babypret in Vives Kortrijk komen kinderen alles te weten rond bevallen. Op dinsdag 13 februari trekken we onder andere richting het Boxing Team Houtland om zichzelf te leren verdedigen. In De Oude Melkerij of Molendries ontdekken kinderen hun kookkunsten. Tijdens de workshop ‘Creëer en speel’ leert kapper Kris Priem hen alles over het opsteken van haar.”

“Op woensdag 14 februari is er opnieuw een dag vol sensatie met onder andere een workshop ‘Beat Sensatie’ bij Drums & co, speciaal voor kinderen die hun muzikale talenten willen ontwikkelen. Op de Caprinehoeve kunnen de dierenvrienden en -vriendinnen zich volledig geven tijdens de workshop ‘Geitjesgaaf’.”

“De helden van de dag zullen ongetwijfeld de kinderen zijn die naar de brandweerkazerne trekken. De workshops worden geleid door ervaren professionals en zorgen ongetwijfeld voor onvergetelijke ervaringen voor alle deelnemende kinderen. Met het project ‘Kids on the job’ krijgen kinderen de kans om op een interactieve en educatieve manier kennis te maken met diverse beroepen. Wij kijken er alvast naar uit om samen met de kinderen een leerrijke week te beleven tijdens deze derde editie’, aldus schepen Julie Misplon. (EVG)