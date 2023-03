Kinderen maken tekeningen om jeugdvoetbal in Aarsele te promoten

Voortaan is er niet langer alleen reclame van een lokale slagerij of electrozaak langs het voetbalveld bij KFC Aarsele te zien, maar is er ook plaats voor kindertekeningen. Die moeten het jeugdvoetbal wat meer in de kijker zetten.

“We willen in de toekomst nog meer inzetten op de jeugd en die tak wat meer in de schijnwerpers zetten”, verklaart voorzitter Philippe Vindevogel. “Dat doen we door een leuke samenwerking met basisschool De Wijzer. Hun kinderen mochten zelf tekeningen ontwerpen die we gaan gebruiken als reclamepaneel langs het veld. We bieden hen de lege plekken aan die er nu al waren. De kinderen kwamen ze vandaag afgeven, de bedoeling is dat we ze installeren zodat ze tijdens ons paastornooi volop te zien zullen zijn. We zijn zeer tevreden met het eindresultaat en hun inzet. Als de panelen op termijn door echte reclame ingevuld worden, dan krijgen de tekening een plaatsje binnen de schoolmuren.