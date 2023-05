Kinderen leren schieten met pijl en boog in Beselare

Op het domein De Kortekeer werd op woensdag 17 mei een kinderdag georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst in samenwerking met de Beselaarse schuttersvereniging in het kader van de sport boogschieten.

De standplaats van Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan was de place to be. Schieten op doel, op ballen en natuurlijk op de staande pers werd hen aangeleerd door Kris Treve en Staf David die hen de eerste stappen in deze sport hielpen zetten. We bemerken de aanwezige kinderen samen met de leermeesters en vrijwilligers die ook de veiligheid in het oog hielden tijdens deze oefensessie van 2023.

(ZB)

Foto en os ZB