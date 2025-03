Kinderen kunnen in Brugge deelnemen aan hun eigen Ronde van Vlaanderen

Op zaterdag 29 maart, één week voor de echte Ronde van Vlaanderen, is het Koningin Astridpark in Brugge het decor voor de derde editie van de Ronde van Vlaanderen voor Kinderen.

Alle kinderen van 2 tot en met 12 jaar zijn van 13 tot 17 uur gratis welkom. De kleinsten kunnen hun eerste wielermeters maken op een afgesloten parcours op de paden in het park. En kinderen die al wat meer ervaring hebben, kunnen deelnemen aan de ludieke wedstrijdjes die georganiseerd worden per leeftijdscategorie. Er is voor alle deelnemers een aandenken voorzien. Omwille van de veiligheid zijn de plaatsen per categorie beperkt. Vooraf inschrijven is daarom noodzakelijk.

Als kers op de taart geeft Wim Opbrouck het laatste startschot, is er hilarische live sportverslaggeving door Radio Mano Sport en kunnen kinderen na het evenement onder politiebegeleiding en met een fietsfanfare meefietsen naar het Provinciaal Hof, waar Wim Opbrouck een fietsbelconcert zal dirigeren. 15 kinderen krijgen bovendien, met dank aan Flanders Classics, de kans om uitgeloot te worden om op 6 april als fietsbiebploeg het startpodium van de echte Ronde van Vlaanderen op te rijden tijdens de ploegvoorstelling.

Randanimatie voor jong en oud

Ook voor (groot)ouders, broertjes of zusjes, sympathisanten en supporters is het de moeite om af te zakken naar het Koningin Astridpark. Er is heel wat randanimatie voorzien zoals een foodtruck en een gezellige bar met de Fiets DJ. Daarnaast is er ook een hindernissenparcours en kan je op een gekke fiets rijden.

Fietsbieb in de kijker

Met dit evenement wil de organisatie de Fietsbieb, een project van beweging.net, in de kijker zetten. “In onze meer dan 100 Fietsbiebs in Vlaanderen en Brussel kunnen kinderen terecht om tegen een voordelig tarief een tweedehands fiets te ontlenen. Zo maken we fietsen voor iedereen toegankelijk!”, aldus Francis Devlamynck van Fietsbieb.

Alle info, het wedstrijdreglement en inschrijven kan via de website www.rondevanvlaanderenvoorkinderen.be. (CGRA)