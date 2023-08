Kinderen kiezen zelf wat en hoe ze willen spelen bij De Zeekrekel

In de Nieuwstraat in Oedelem is het tijdens de zomervakantie opnieuw een gezellige drukte bij De Zeekrekel, de vzw die creatieve buitenkampen organiseert voor kinderen. “We laten hen veel met natuurlijke materialen en dieren spelen.”

In 2017 ging Mieke Syryn van start met haar werking voor kinderen. “Toen deden we dat vooral vanuit de gedachte dat elk kind recht heeft op kunst en cultuur”, legt Syryn uit. Al snel groeide daaruit het idee om elk kind een vakantiegevoel te bezorgen met De Zeekrekel. “Maar daarvoor was Brugge te beperkend. Dankzij een aantal opleidingen en vormingen hervatten we daarna onze activiteiten hier in Oedelem. Hier hebben we alle ruimte en rust om kinderen een onvergetelijke vakantieweek te bezorgen.”

Rust in de natuur

Mieke biedt samen met haar medewerkers naar eigen zeggen kampen aan op een festivalachtige manier. “Creativiteit staat centraal, net als natural movement. Volgens die visie kunnen kinderen in en rond de natuur het meest tot rust komen. Daarom spelen ze hier ook veel met natuurlijke materialen en dieren. Zo hebben we kippen en ezels, waar de deelnemende kinderen naar hartenlust mee kunnen spelen”, legt ze uit.

Minder schermen

Elke ochtend starten de deelnemers van de vakantiekampen met een vergadering. “Daarin bespreken we wat de kinderen willen doen. Ik vind het belangrijk dat kinderen hier zelf kunnen kiezen wat en hoe ze willen spelen. Omdat veel kinderen tijdens of na schooltijd vaak op schermen kijken, kunnen ze soms niet goed samen spelen. Hier leren ze dat opnieuw. Het moet voor iedereen leuk blijven, waardoor elk kind helemaal vrij is in wat hij doet en met wie hij wil spelen.” Van buitenspelen tot armbandjes maken of met klei knutselen, de activiteiten variëren enorm.

De reacties van ouders zijn alvast lovend. “Vorige week vertelde een mama me dat haar dochter relaxed was thuisgekomen. Als het kind van school thuiskomt, is dat helemaal niet het geval. Zulke reacties doen dan ook enorm veel deugd.”