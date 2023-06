Kinderen in de wolken met vernieuwd speelpleintje naast OC Mandelroos in Oostrozebeke

Het was vorige week vrijdag een absolute hoogdag voor de kinderen van Oostrozebeke. Zij mochten getuige zijn van de opening van een compleet gerenoveerd speelplein naast OC Mandelroos. De jeugddienst zorgde ervoor dat de gebeurtenis een echt kinderfeest werd, met gratis drankjes en ijsjes. Vanzelfsprekend hangt er een serieus prijskaartje vast aan de herinrichting van het speelpleintje. Schepen Olivier De Marez gaf wat toelichting.

Dat een herstelbeurt of vernieuw van het centrumspeelpleintje eraan zat aan te komen, heeft ook heel veel te maken met de tussenkomst van de oppositiepartij Inspraak nu. Raadslid Marijke Verbeke bracht de zaak aan het rollen tijdens de gemeenteraad van 1 juli van vorig jaar. Zij merkte toen op dat het speelpleintje een dringende herstelbeurt of onderhoudsbeurt nodig had. Volgens het raadslid boog de trap door, waardoor het mogelijk werd dat de kinderen met hun teentjes kwamen vast te zitten. Bovendien was er een barst in de glijbaan. Tijdens de gemeenteraad van 2 september informeerde zij nog eens naar de stand van zaken rond de nodige herstellingen. Schepen Olivier De Marez stelde het raadslid gerust: de grondige opknapbeurt zou gebeuren.

85.000 euro

“Het heeft even wat tijd gekost om leveranciers van speeltuigen te contacteren en prijzen te vergelijken”, zegt De Marez. “Toen het dossier rond was, konden de afbraakwerken en de installatie van nieuwe tuigen beginnen. Bij de kinderen werd zelfs geïnformeerd welke speeltuigen zij er het liefst zouden zien. Uiteindelijk kwamen er een nieuwe glijbaan, een nestschommel, een toren met verschillende glijbanen en een kabelbaan – die enorm in de smaak gevallen is van de kinderen. Aan de herinrichting van het speelpleintje hangt een prijskaartje vast van 85.000 euro. Een herinrichting was absoluut nodig want de vorige installatie was versleten na 35 jaar.”

De officiële opening van het pleintje werd door heel veel kinderen en hun ouders bijgewoond. Na het officiële gedeelte werd iedere aanwezige een ijsje of een verfrissing aangeboden. (CLY)