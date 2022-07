Kinderen die onwel werden door hitte in Koekelare mogen ziekenhuis verlaten

Alle kinderen van de Chiro die maandag in Koekelare onwel werden door de hitte, mogen het ziekenhuis verlaten. Dat meldt brandweerzone Westhoek dinsdag. Vijftien kinderen werden maandag met een hitteslag overgebracht naar het ziekenhuis. Ze zijn allemaal aan de betere hand.

De kinderen waren op kamp met de Chiro toen een deel van de groep onwel werd tijdens een busrit vanuit Boudewijn Seapark naar Koekelare. Ook in een andere groep die op fietsuitstap was, zijn enkele kinderen onwel geworden.

Daarop werden de hulpdiensten verwittigd en werd het medisch interventieplan geactiveerd. Er werden vijftien personen opgenomen in het ziekenhuis. De meeste kinderen mochten diezelfde dag het ziekenhuis al verlaten. Het kamp werd afgelast en de ouders kwamen de kinderen ophalen.

Goede gezondheid

Vijf kinderen moesten nog een nacht in het ziekenhuis verblijven. De brandweer laat dinsdag weten dat die kinderen na een rustige nacht in goede gezondheid verkeren en dat ze in de loop van de dag allemaal het ziekenhuis mogen verlaten.