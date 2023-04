Kinderen aan de slag in MaakBib: “Steeds meer jongeren tonen interesse in STEM”

In de Poperingse bibliotheek kunnen kinderen kennismaken met STEM via de MaakBib. Ze ontdekken alles over wetenschap en techniek. West-Vlaanderen heeft het meest aantal STEM-academies (Science, Technology, Engineering en Mathematics) met in elke gemeente één. Jongeren tonen steeds meer interesse hiervoor, al ligt het aandeel meisjes nog beduidend lager.

“De Vlaamse overheid doet heel wat inspanning om STEM nog meer in de kijker te zetten. Dat kan via onderwijs, maar ook in hun vrije tijd kunnen we jongeren warm maken voor STEM. Dat bewijzen deze STEM-partnerschappen”, zegt het parlementslid. Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (cd&v) opvroeg bij minister van Werk Jo Brouns, blijkt dat het STEM-aanbod steeds groter wordt en dat ook steeds meer jongeren deze kans grijpen.

“De STEM-academies lopen al sinds 2014. In samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kunnen gemeenten STEM-academies inrichten. Jongeren kunnen in hun vrije tijd kennis maken met de brede waaier aan mogelijkheden in STEM en gaan ook zelf creatief aan de slag. Steeds meer gemeenten gaan in op dit aanbod”, vertelt Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (cd&v).

Gebiedsdekkend

West-Vlaanderen is de enige provincie waar in elke gemeente een STEM-academie georganiseerd wordt. Ook in Oost-Vlaanderen zijn de STEM-academies bijna gebiedsdekkend. In 2020 bereikte men in 221 gemeenten samen 12.500 kinderen. In 2021 organiseerden 220 gemeenten minstens één STEM-academie waar in totaal minstens 36.340 kinderen en jongeren mee bereikt werden. De cijfers voor 2022 zijn nog iets beter: 221 gemeenten hadden een STEM-academie met minstens één reeks STEM-activiteiten. Ze bereikten samen minstens 37.376 jongeren.

“Uit cijfers kan vastgesteld worden dat de STEM-academies gemiddeld 72% jongens en 28% meisjes bereikten in 2022”

“Het doorgeven van het aantal deelnemers is geen verplichting. Bovendien ligt de uitdaging net in het bereiken van minder evidente groepen kinderen en jongeren”, aldus Poperings schepen Vandromme. Er zijn ook geen volledige gegevens over gender, maar op basis van de cijfers die VLAIO doorgekregen heeft kan wel vastgesteld worden dat de STEM-academies gemiddeld 72% jongens en 28% meisjes bereikten in 2022.

Meer MaakBibs

Een ander initiatief van de STEM-partnerschappen zijn de MaakBibs. Daarbij helpt de vzw De Creatieve Stem bibliotheken en jeugdcentra heel concreet om hun aanbod te verbreden en ondersteunt hen bij het creëren van een maakplaats of fablab. Hoewel MaakBibs nog maar een tweetal jaar bestaan, groeit het aantal leden wel snel. In 2021 omvatte het MaakBib-netwerk 29 leden. In 2022 was dit aantal al uitgegroeid tot 38 actieve leden waarvan 31 bibliotheken en 7 jongerenwerkingen. In de eerste maanden van 2023 sloten 3 nieuwe leden aan.

Antwerpen en West-Vlaanderen spannen de kroon met respectievelijk 10 en 9 leden. In Limburg is het project nog niet echt doorgebroken: daar zijn slechts 2 MaakBibs actief.

“MaakBib is een heel laagdrempelige manier om kinderen en jongeren in contact te laten komen met STEM”

Popsjot

Ook in Poperinge is er een MaakBib. “In de Hoppestad zorgen we bijvoorbeeld voor de link met Popsjot, het vakantieaanbod aan kampjes en activiteiten dat vanuit de jeugddienst wordt georganiseerd”, weet Loes Vandromme de in Poperinge schepen is. “Het is een heel laagdrempelige manier om kinderen en jongeren in contact te laten komen met STEM.”

Over de periode september 2019 tot december 2021 werden er in totaal 527 activiteiten ingericht, 7.468 deelnemers bereikt, waarvan 1.007 meisjes. In 2022 steeg dit aantal verder en werden ook de verschillende mogelijkheden die onder de noemer MaakBib passen groter: er waren activiteiten met rechtstreekse ondersteuning door vzw De Creatieve Stem, STEM-reeksen, openlabwerkingen en eigen activiteiten van de plaatselijke MaakBibs. “Het aandeel meisjes ligt toch nog beduidend lager voor de activiteiten van de MaakBib’s. We kunnen spreken van een 60/40-verhouding”, zegt Vandromme.

De huidige financiering van de STEM-partnerschappen loopt deze zomer af. “Minister Brouns liet alvast weten dat VLAIO een nieuwe projectoproep voorbereidt, waarbij samenwerkingen als MaakBib extra aan belang winnen.”