Kinderdagverblijf verhuist naar nieuwbouw ‘t Ballonnetje

Kinderdagverblijf ‘t Ballonnetje nam haar intrek in de nieuwbouw op de site Hyboma in de Zonnebekestraat in Langemark. Voor uitbaatster Martine Rivière is het een droom die uitkomt.

Twintig jaar lang baatte Martine Rivière (61) haar kinderdagverblijf ‘t Ballonnetje/babyland uit op de Markt van Langemark. “Maar die locatie was aan het verouderen en het werd steeds moeilijker om te voldoen aan de steeds strengere eisen van Kind & Gezin”, vertelt Martine. “Maar het was ook altijd mijn droom om een nieuwbouw te zetten. De vorige locatie was eigenlijk twee huizen die we zo goed mogelijk ingericht hadden voor de kinderen, maar dit pand werd speciaal gebouwd als kinderdagverblijf. Het is zalig om met een nieuwe lei te kunnen beginnen”, zegt Martine. “Alles is op maat gemaakt en volgens de regels van Kind & Gezin”, pikt dochter Jolien Sinnaeve (31) in. “We hadden een oud gebouw die we wel huiselijk konden inrichten, maar er waren ook wel risico’s bijvoorbeeld met de radiators waaraan de kindjes zich konden bezeren. Hier hebben we vloerverwarming, dus dat risico is meteen van de baan. Alles van houten materiaal – zoals de nieuwe bedjes – is van Hageland Educatief, een firma die zich toespitst op kinderdagverblijven. Er hangt een grote kostprijs aan vast, maar dat hebben we wel over voor de veiligheid en het comfort van de kindjes. Het is hier ook veel rustiger. Vroeger waren er drie groepen, nu zijn er twee kleine groepjes. We hebben wel onze capaciteit moeten aanpassen van 34 naar 25 kindjes.” De bouwwerken verliepen wel niet altijd van een leien dakje. “Normaal ging de opening voor november 2021 zijn, maar de werken liepen wat vertraging op”, zegt Martine. “Maar ik moet wel zeggen dat Hyboma enorm haar best heeft gedaan. Het was de eerste keer dat ze een kinderdagverblijf bouwden, dus dat was een uitdaging voor hen. Ook voor mij was het een grote investering, van om en bij 600.000 euro. En dat is alleen maar voor het gebouw, de meubels en toestellen niet inbegrepen.”

Veiligheid

“Er komt nog een tuin tegen de zomer, met een grasplein en een omheining”, vult Jolien aan. “Er zijn hier ook dertien camera’s voor de veiligheid. Wij vertrouwen ons personeel voor de volle 100 procent, maar met alles wat in de media gekomen is over de kinderdagverblijven wilden we een extra geruststelling bieden aan de ouders. Mocht er ooit iets gebeuren kunnen we altijd terugkijken op de beelden hoe dat gekomen is. Je merkt wel dat de ouders dat appreciëren.”

Pensioen

“We willen bewijzen dat er ook goeie crèches zijn, ondanks alle doemberichten die in de media verschijnen over crèches die moeten sluiten”, zegt Martine. “Ik doe het alleszins met hart en ziel. ’s Morgens ben ik hier al om 5 uur om aardappelen te schillen, want ik werk altijd met verse ingrediënten. Ik word 62 jaar, maar ik denk nog niet aan mijn pensioen. Ik wil doorgaan zolang ik goed en gezond ben. Mocht ik toch moeten stoppen wegens ouderdom, dan is het woonzorgcentrum hier aan de overkant, dus het zal niet ver zijn.” (lacht)