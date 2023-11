Kinderdagverblijf van Kelly onder handhaving: “Voorbije tien maanden alles op orde gezet en dan gebeurt dit”

Kinderdagverblijf Bagheera in Oostende werd door Kind en Gezin onder handhaving geplaatst. Uitbaatster Kelly Rega kan daarom niet uitbreiden en ook de plannen om een vierde kinderdagverblijf, die plots gestopt was, over te nemen staan stil. Het onbegrip bij ouders en uitbaatster is groot. Ze zorgde de voorbije tien maanden voor een metamorfose in het kinderdagverblijf, maar krijgt naar eigen zeggen meer administratieve rompslomp dan ondersteuning. “De baby’s sliepen hier in een kamer waar het schimmel op de muren zat.”

Kelly Rega neemt ons mee door kinderdagverblijf Bagheera in de Dahlialaan in Oostende. Ze toont de bedjes die op de bovenste verdieping naast elkaar staan.“We hebben de ruimte volledig aangepakt. Er was hier zelfs geen isolatie. De eerste verdieping is ook al volledig klaar en nu zijn we beneden aan het afwerken. In deze ruimte komt de keuken. Hier sliepen vroeger de baby’s terwijl de schimmel op de muur stond. Kind en Gezin heeft ons zelf gezegd dat er vroeger ratten rondliepen in kinderdagverblijf Mowgli, die we ook overgenomen hebben. Wij hebben op de twee locaties heel wat werken uitgevoerd. Zo is er een nieuwe garagepoort om de ratten buiten te houden, alle ramen en vloeren werden vernieuwd en alle radiatoren werden vervangen. Vroeger was er gewoonweg geen verwarming op de bovenverdieping”, licht Kelly toe.

Tekorten

De uitbaatster kreeg onlangs de zorginspectie over de vloer en daarbij werden enkele tekorten aangetroffen. “Er wordt me onder meer verweten dat de kindjes tijdens de werken niet naar buiten konden. Het gaat alles samen over een periode van tien weken. En kijk eens naar buiten, alsof we veel naar buiten konden gaan. De ouders zijn hier ook van op de hoogte. Ik kreeg een tekort over een onveilig bedje, maar het gaat om een nestje. Hierin worden baby’s onder zes maanden gelegd, maar wij mogen dat niet gebruiken omdat er verstikkingsgevaar is. We hebben dat ook uitgelegd aan de ouders. Zij wilden zelf graag dat we dit gebruikten. Zonder het nestje huilde de baby ook veel meer. We hebben daarom samen met de ouders een afbouwplan opgesteld. Toen de inspectie kwam, sliep de baby nog in het nestje. Dat is een fout, maar ik vraag mij af waar de menselijkheid is? Je moet ook weten dat baby’s onder de zes maanden altijd in de ruimte slapen en dat we hen dus continu in de gaten houden. Moeten we die baby dan liever een ganse dag laten huilen?”

“Er stonden fouten in het inspectieverslag, maar als je dat doorgeeft willen ze het niet aanpassen”

Kelly bezorgt ons alle inspectieverslagen en nodigt ook de ouders uit om in alle transparantie de stand van zaken toe te lichten. “Ik heb geen probleem met de handhaving. Ze mogen hier elke dag komen controleren, maar het stoort me dat we op heel wat detailpunten aangepakt worden. Een van de tekorten is dat een nieuwe medewerkster die nog in opleiding is, niet kon antwoorden op een vraag over grensoverschrijdend gedrag. De wet laat toe dat medewerkers al mogen starten tijdens hun opleiding, maar dan moeten ze zogezegd wel al alle antwoorden kennen. Dat er op dat moment ook twee ervaren mensen aanwezig zijn, waar ze terecht kan voor vragen, wordt dan weer niet meegeteld in de beoordeling. Er stonden fouten in het inspectieverslag, maar als je dat doorgeeft willen ze het niet aanpassen. Wie controleert Kind en Gezin eigenlijk?”, vraag Kelly zich af.

Oostende heeft momenteel zo’n 150 ouders op een noodlijst staan voor kinderopvang. Er is een groot tekort en Kelly begrijpt dan ook niet waarom er niet meer ondersteuning is, in plaats van extra ‘paperassen’. “Het voelt als een heksenjacht.” Ook de ouders begrijpen het niet. Tijdens de infoavond vertellen sommige ouders dat hun baby naar schimmel rook onder de vorige uitbaters. “Onder de vorige uitbaatster werd een gebroken raam afgedekt met een houten paneel. Ik heb de verantwoordelijke op drie jaar tijd twee keer ontmoet. Toen was alles zogezegd in orde en nu iemand orde op zaken zet, worden er maatregelen genomen. Dat is toch niet logisch.”

Door de handhaving mag Kelly haar kinderdagverblijf Bagheera niet uitbreiden. Ze wilde ook graag een bestaand kinderdagverblijf, die wel helemaal in orde is, overnemen nadat die plots gestopt was. Die plannen kunnen voorlopig echter niet doorgaan omdat ze onder handhaving staat van Kind en Gezin. Daardoor hebben veel ouders die binnenkort zouden opstarten, nu geen opvang.

Reactie Opgroeien

Bij Opgroeien, het agentschap van de Vlaamse overheid dat toeziet op de kinderdagverblijven krijgen we een ander verhaal. “Het klopt dat de kinderdagverblijven in slechte staat waren en daarom stonden ze ook onder handhaving onder de vorige uitbaatster. Deze nieuwe maatregel werd genomen nadat er eerder al tekorten werden vastgesteld in Baloe, het ander kinderdagverblijf van dezelfde uitbaatster in Bredene. Omdat we zagen dat dezelfde problemen zich nog steeds voordoen werd beslist om het kinderdagverblijf onder handhaving te steken zodat we tijdens een traject naar een duurzame oplossing kunnen gaan”, vertelt Nele Wouters, woordvoerder van Opgroeien.

“Een van de zaken waar wij zwaar aan tillen is dat er meerdere malen en op meerdere locaties vastgesteld werd dat begeleiders niet correct aangemeld waren. Je kan dat één keer vergeten, maar hier is het een structureel probleem. Op die manier hebben wij geen garantie dat er altijd voldoende kinderbegeleiders aanwezig zijn voor het aantal kinderen én dat is toch wel essentieel. Daarnaast was ook de risicoanalyse niet ingevuld. Dat is misschien een administratieve fout, maar wel iets die heel belangrijk is. Het is belangrijk dat alle medewerkers weten wat ze moeten doen als er bijvoorbeeld brand uitbreekt. We gaan hier dan ook niet licht over. We moeten garanties hebben dat alles veilig verloopt vooraleer er sprake kan zijn van een overname of een uitbreiding. Er volgt nu een handhavingsgesprek om op te volgen of er genoeg inzicht is in de tekorten die vastgesteld werden. Het is moeilijk te voorspellen hoe het proces nu verder verloopt omdat alle tekorten eerst duurzaam moeten aangepakt worden”, zegt Wouters nog.