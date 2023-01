Kinderdagverblijf Het Vliegend Paard wordt De Speelboom Oedelem: “Opvang specifieke zorgnood blijft”

Sinds 1 januari veranderde kinderdagverblijf Het Vliegend Paard in ‘De Speelboom’, een vestiging van de kinderdagverblijven van Familiehulp. De oorspronkelijke vzw bestond meer dan 25 jaar en verzorgde ook opvang voor kinderen met een specifieke zorgnood. Die corebusiness blijft ook na de overname van Familiehulp gegarandeerd.

Kinderdagverblijf Het Vliegend Paard zag 25 jaar geleden het levenslicht. Een oorspronkelijk kleuterschooltje werd heringericht en specialiseerde zich in opvang voor kinderen met een beperking. “Die term bestond toen nog niet”, vertelt voormalig bestuurder Jan Claeys (65). “Toch merkten we een grote nood aan die zorg. We konden rekenen op een groot team van vrijwilligers en evolueerden door de jaren heen naar een inclusieve kinderopvang met vergunning voor 40 kinderen waarvan zeven plaatsen voor inclusieve opvang. We bleven onafhankelijk en dat zorgde vaak voor financiële druk, maar met de steun van heel wat sponsoren en vrijwilligers hielden we steeds het hoofd boven water. We konden uiteindelijk zelfs een spaarpotje aanleggen en het gebouw overkopen van de zusters.” Om in de zorg voor kinderen met specifieke noden te kunnen voorzien, is bij De Speelboom ook steeds een verpleegkundige in dienst. “Dat deden we zelfs lang zonder subsidies. We stonden zelf in voor de loonkost daarvan, maar vonden het belangrijk om die kennis en ervaring in huis te hebben. Later wijzigden we ook onze tarieven zodat mensen met een laag inkomen een lage kostprijs betaalden. Door die inkomensgerelateerde tarieven bleven we toegankelijk voor iedereen”, vervolgt directrice Kathleen Heyndrickx (49). “Dat zouden we niet kunnen zonder de hulp van talloze vrijwilligers die we enorm dankbaar zijn”, reageert Claeys.

Een wisselwerking van kennis en ervaring creëren

Familiehulp

De voorbereiding voor de overname nam zo’n twee jaar in beslag. De raad van bestuur wilde namelijk zoeken naar een geschikte partner en zocht die oorspronkelijk in de sector van mensen met een beperking. “Omdat we wilden garanderen dat de zorg voor kinderen met specifieke noden bleef bestaan. Gelukkig vonden we in de sector van de kinderdagverblijven met Familiehulp een goede partner”, vertelt Claeys. Door de schaalvergroting kan De Speelboom in Oedelem nu meer inzetten op de zorg voor de kinderen. “Als onafhankelijk kinderdagverblijf sta je in voor alle financiële administratie, juridische administratie én technische taakjes. Je moet alles kunnen met een beperkte ploeg van negen mensen. Word je opgenomen in een groter geheel, hoef je niet te besparen op je kerntaak: opvang voor kinderen inrichten”, zegt Heyndrickx. “De kosten blijven gelijk, de administratie voor kinderen met een inclusief dossier ook. Het is de bedoeling om een wisselwerking van kennis en ervaring te creëren. Wij kunnen van hen leren, maar zij zijn ook benieuwd naar onze ervaring. Zo wordt iedereen beter.”