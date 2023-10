Kindercentrum start Week van de Kinderopvang met goed nieuws: “Volgend jaar 39 extra plaatsen”

Deze week trapte Kindercentrum vzw de Week van de Kinderopvang op gang in de Peutertoren. Schepen Jo Neirynck en burgemeester Kurt Vanryckeghem staken een handje toe bij enkele leefgroepen. Kindercentrum meldt dat er volgend jaar 39 extra plaatsen bijkomen. “We zijn dus hard op zoek naar extra medewerkers, binnenkort lanceren we een nieuwe wervingscampagne”, klinkt het.

Het thema van de Week van de Kinderopvang luidt dit jaar ‘Bedankt, Sterkmakers!’. Daarmee wil de VVSG de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten – alle medewerkers in de sector bedanken voor hun harde werk. “Van creatieve duizendpoot die in een handomdraai de speelhoek in een nieuw jasje steekt, van sympathieke en goedlachse verschijning die elk kind de beste zorgen biedt, tot de handigste harry die elke ochtend iedereen met de grootste glimlach verwelkomt, voor hen is geen klus te groot om elk kinderhart te doen smelten”, reageert algemeen directeur Tom Braet van Kindercentrum vzw.

Complimentenkaart

De organisatie telt onder meer negen kinderdagverblijven in Waregem, Lichtervelde, Wingene en Ruiselede. “De medewerkers ontvingen een Sterkmakerspakket met lokale streekproducten boordevol vitaminen. De ouders kunnen via een complimentenkaart ook een persoonlijke boodschap overmaken aan de begeleiders en medewerkers van de kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang en de onthaalouders. Dat is online ook mogelijk via de digitale complimentenbutton.”

Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) en schepen van Kinderopvang Jo Neirynck (CD&V) staken maandagmiddag zelf de handen uit de mouwen in enkele leefgroepen van de Peutertoren. “Het is al een tijdje geleden dat ik als jonge adolescent oppas was van mijn neefjes en nichtjes. Een uurtje meedraaien toont aan hoe arbeidsintensief dit is. We zijn hier vandaag om onze grote appreciatie uit te drukken aan de vele medewerkers”, vertelt burgemeester Vanryckeghem.

Groter aanbod

Directeur Tom Braet lanceerde meteen ook belangrijk nieuws op de startdag. “De Vlaamse regering besloot recent om 270 miljoen euro extra te investeren in onze sector. Een beslissing die we alleen maar toejuichen, we zijn namelijk al jaren vragende partij om extra middelen in te zetten. We willen een betere verloning, duurzame arbeidsomstandigheden, meer plaatsen en een betaalbare kinderopvang voor de ouders. De extra financiële zuurstof laat ons nu toe om vergunde kindplaatsen sneller te activeren.”

“We maken er onze prioriteit van om de kindratio al in 2024 te gaan verminderen”

Braet is dan ook blij te kunnen aankondigen dat er vanaf 2024 liefst 39 extra plaatsen bijkomen in Waregem, en ook 12 in Wingene. “In ’t Vlasbloempje in Beveren-Leie kunnen er volgend jaar 23 extra kinderen terecht. In de Peutertoren bij SBS Torenhof komen er acht extra plaatsen. In ’t Beukennestje bij het O. L. V. Van Lourdes Ziekenhuis komen er ook acht plaatsen bij. Hierdoor bieden we een opvangoplossing voor zo’n 50 gezinnen in en rond Waregem. Ons volledige aanbod wordt bovendien IKT, dat wil zeggen dat we de vaste dagprijzen schrappen en met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage zullen werken.”

Medewerkers gezocht

Extra capaciteit leidt uiteraard tot een nood aan extra medewerkers. “Vooral omdat we de kindratio per begeleider willen verminderen. Daarvoor hebben we tijd tot 2027, maar wij maken er onze prioriteit van om dat in 2024 al toe te passen. We gaan van twee medewerkers voor 18 kinderen naar twee medewerkers voor 14 kinderen. Zo creëren we een hoge opvangkwaliteit en duurzame, haalbare jobs.”

De vzw zoekt daarom dertig extra kindbegeleiders voor de kinderdagverblijven en buitenschoolse kinderopvang. In november wordt er een grote rekruteringscampagne gelanceerd. “Je kan hier zowel vast of als jobstudent, vrijwilliger en stagiair aan de slag. Ook zonder het juiste diploma kan je je kandidaat stellen, er bestaan immers vormingen om je om te scholen”, besluit directeur Braet.

De vacatures bij Kindercentrum vzw zijn te raadplegen via www.kindercentrum.be/nl/werkenbijkindercentrum/jobs/. Je kandidaat stellen kan via jobs@kindercentrum.be.