Kinderburgemeester en kindergemeenteraad leggen de eed af in Oostkamp: “Hun ideeën zijn onmisbaar”

De nieuwe kindergemeenteraad voor schooljaar 2024-2025 werd verkozen. Na een goed voorbereide speech waarin Zoë Braet argumenteerde waarom de aanwezige leerlingen op haar zouden moeten stemmen, kreeg ze ook de meeste stemmen achter haar naam. De nieuwe kinderburgemeester loopt school in VBS Baliebrugge.

De kindergemeenteraad zal de komende tijd belangrijke thema’s zoals verkeersveiligheid, speelpleinen en activiteiten voor jongeren bespreken. Projecten zoals Fluodag en de herinrichting van enkele speelpleinen zijn maar enkele voorbeelden van hun betrokkenheid. Ook de kinderfilms op woensdag in De Valkaart komen van hun hand.

Verkozen raadsleden

De andere kinderraadsleden zijn: Ywein Versteels (Sint-Pieter), Aerin Devolder (BS Facet), Pauline Carels (VBS De Bosbes), Fleur Verrecas (VBS De Sprong), Edison Roels (VBS Baliebrugge), Mila Declerck (VBS Baliebrugge), Febe Sercu (Sint-Pieter), Norah Gijsemans (VBS De Vaart), Jade Verrecas (VBS De Vaart), Nout Van den Bossche (VBS De Bosbes), Esther Van de Caveye (BS Facet), Haley Vandamme (Sint-Pieter), César Demon (Sint-Pieter), Fran Vereercke (VBS De Kiem), Isolde Bisschop (VBS De Kiem), Julie Devriendt (VBS De Kiem), Marlon Vanhooren (Freinetschool Klimop), Lukas Hostens (VBS De Sprong) en Vik Biebaut (BS Facet).

Op het einde van de kindergemeenteraad, voorgezeten door jeugdschepen Sam Van de Caveye, legde de kinderburgemeester Zoë en alle andere kinderraadsleden de eed af voor burgemeester Jan de Keyser. “Door de inbreng van onze kinderen in het beleid luisteren we niet alleen naar de toekomst, we bouwen er ook samen aan. Hun frisse ideeën en creativiteit zijn van onschatbare waarde voor een levendige, veilige en duurzame gemeenschap”, wist hij erbij te vertellen.

Lijst indienen

Na deze kindergemeenteraad gingen alle raadsleden aan de slag om tegen de volgende raad een lijst in te dienen met zaken die de kinderen graag zouden aangepakt zien door de gemeente.