Kinderbegeleiders in de bloemetjes gezet

Tijdens de Week van de Kinderopvang ontving Oostkamp de begeleiders van de kinderopvang in Oostcampus. Ze werden er bedankt voor hun dagelijkse en enthousiaste inzet met een receptie en een klein geschenkje. “We willen hen bedanken voor alle mooie dingen die ze dagelijks doen. Ze ontzorgen de ouders zodat deze hun eigen kwaliteiten kunnen ontwikkelen. Ze zorgen voor een evenwicht tussen werk en privé. Jullie maken de eerste stappen mee in hun leven, leren ze zelfstandig eten en op het potje te gaan. Jullie zijn een van de belangrijkste actoren in het leven van het jonge kind”, zei burgemeester Jan de Keyser in zijn dankwoord. (foto GST)