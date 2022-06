Kim (12) is Kinderkrak in Nieuwpoort

Kim Allewerelt (12) is een van de drie Kinderkraks voor zijn medewerking aan de restauratie van de oude Reddingsboot Watson 2.

De boot uit 1948 is beschermd varend erfgoed en wordt al vier jaar lang door een groep vrijwilligers onder handen genomen. Kim is er al van voor de effectieve start van de restauratie bij betrokken en stapte het project in via zijn grootvader, Gilbert Allewerelt, die de leiding heeft. “Drie jaar geleden was ik mee naar Blankenberge met mijn grootvader om oude makelij te bekijken”, vertelt Kim. Hij is gefascineerd door de zee. Zijn familie bestaat uit veel zeevaarders en zelf wil hij dan ook graag een visser worden. Sinds de start van de restauratie besteedde hij veel van zijn vrije tijd aan het helpen van zijn opa en de andere vrijwilligers in de loods waar de Watson staat. Kim kwam tijdens de werkzaamheden vooral van pas om in kleine ruimtes te kunnen kruipen. “Het is leuk om te doen. Ik maak me graag vuil. Bijna elke woensdag of vakantiedag was ik hier. Ik vind het belangrijk dat dit project lukt en zou er later ook zelf graag eens mee varen. Het is trouwens heel tof hoe oud dit schip is.” Hij is opgetogen over hoe snel het project vordert. “Sinds de start van de restauratie is de Watson al een mooie boot geworden en het is ongelooflijk hoe snel de tijd voorbijvloog en de Watson veranderde. Ik kijk uit naar het moment dat de boot af, over een half jaar.” (DV)

