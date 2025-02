KIJK – Kleutertjes geven elkaar het jawoord in Dentergem: “Waarom ik met Léon trouw? Ik vind hem heel grappig”

Met valentijn in zicht spatte de romantiek er van in de Veldschool in Dentergem. De schoolbanken vlogen even aan de kant om plaats te maken voor een rode loper en hartjesballonnen, want drie koppeltjes gaven er elkaar woensdag hun jawoord. Het leverde schattige taferelen op. Geniet u even mee.

Eerst nog wat voorzichtig schuifelend op hun bankjes, dan met een voorzichtige blik even de goedgevuld zaal vol ouders in piepen om niet veel later vol overgave ‘Ja!’ te roepen, elkaar een ring om de vinger te schuiven en die liefde bezegelen met een kus of knuffel. Dat ritueel herhaalde zich woensdag drie keer in de tot trouwzaal omgebouwde turnzaal van de Veldschool. “Als volwassenen elkaar hun liefde mogen betuigen, waarom zouden kindjes dat dan niet mogen?”, glimlachte directrice Karen Dewinter net voor aanvang van de ceremonie. (lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

In het eerste en tweede kleuter hebben we wat geholpen om koppeltjes te kiezen die wilden trouwen, in het derde kleuterklas kwam er zelfs een stemming aan te pas. Daar werden vier koppeltjes bereid gevonden om te huwen, maar de kindjes mochten finaal kiezen wie ze het meest romantische duo vonden.

“Frances heeft een groot hart en staat voor iedereen klaar. Ik vind ze heel lief”

De eer in die derde kleuterklas ging naar Léon Mestdag (5) en Frances Van Hoe Omey (6). Als volleerde trouwers schreden ze over de rode loper op de tonen van de huwelijksmars van Felix Mendelhssohn. Gevraagd naar waarom ze voor elkaar kiezen moeten ze niet lang nadenken: “Ik vond Léon enorm grappig. Hij doet me lachen en dus kunnen we samen veel plezier maken”, vertelt ze. De jongeman is even gul met complimentjes: “Frances heeft een groot hart en staat voor iedereen klaar. Ik vind ze heel lief.”

Knuffel en zoen

Ook Theo Geiregat en Isolde Verhaeghe (5) toonden hoe het moest en bekroonden hun liefde met een dikke knuffel. Bij Camille Houtekeete en Jore Neys uit het eerste kleuterklasje kon er zelf een heuse zoen van af. “Al op jonge leeftijd toonde ze haar hart door met veel liefde voor haar poppen te zorgen. Ze staat altijd klaar met zachte hand en een warm karakter om te troosten en te helpen”, zegt haar juf Febe. “Het verbaast me dan ook niet dat ze graag een kusje uitdeelde.”

Liefdesgedicht

Alle kleuters van de drie klasjes hadden ook een eigen liefdesgedicht ingeoefend. “We werken al eventjes op het thema van liefde en trouwen in de klas”, zegt de directrice. “Dit leek ons een mooie bekroning van dit thema. Na het officiële gedeelte was er met ‘Nobelprijs’ van Clouseau ook een heuse openingsdans en met ‘Trouwen’ van K3 hadden we ook een slotdansje voorzien.” En het huwelijksmenu? Dat bestond nadien uit een zakje chips en een sapje voor de kindjes en een glaasje cava voor de mama’s en papa’s, glimlacht de directrice.