Kidsday bij AMCA in Houthem

Op het vliegveld van modelvliegtuigclub AMCA was het afgelopen weekend druk wanneer de leden van de club hun toestellen ter beschikking stelden om hun ervaring van deze hobby te delen. Na een korte initiatiecursus met een simulator konden de deelnemers met een vliegtuig onder begeleiding het luchtruim kiezen. Met dit initiatief wil de club jongeren warm maken voor deze hobby die op amateuristische wijze beoefend kan worden en waar men ook kan deelnemen aan kampioenschappen. We bemerken de aanwezige leden op het vliegveld die het voor de kinderen een onvergetelijke dag maakten, samen met voorzitter Louis Lobbestael die hoopt dat kinderen deze hobby in hun hart zullen dragen. (foto ZB)

Foto en os ZB