De Open Kinderdag georganiseerd door het gezelschap Octobre Rose Komen-Waasten (OCRW) is meer dan geslaagd gelopen. Heel wat kinderen met ouders en grootouders kwamen afgezakt naar de overdekte markt op de Pont Neuf om kennis te maken met de vereniging Octobre Rose. Sinds een jaar is deze vereniging betrokken bij de strijd tegen kinderkanker. We bemerken Cindy Ringot, Sabrina Leturcq-Callens van de Kids Day, Arnaud Castelein van Local Pink October en de vele vrijwilligers. (foto ZB)