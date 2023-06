Kiara (15) is Kinderkrak in Menen

De Meense Kiara Bruwier is al zo’n 4 jaar karateka bij de Karateclub Okinawa Geluwe-Moorsele. Ze deed al mee aan verschillende internationale toernooien, waar ze ook heel wat medailles behaalde. Bruwier mikt erop om volgend jaar mee te gaan naar het WK met haar club.

“Dit jaar ben ik meegegaan naar Engeland met de karateclub. Op een volledig schooljaar zijn er meestal wel een aantal toernooien waar ik aan deelneem. Dat valt op zich wel te combineren met school, als is het soms wel moeilijk als een toernooi in de examens valt.”

“We moeten helemaal niet inzitten met Kiara haar resulaten op school,” verzekert moeder Sophie. Kiara zit in haar derde jaar Maatschappij- en welzijnswetenschappen in Sint-Joris te Menen. Bovenal is ze karateka in Karateclub Okinawa Geluwe-Moorsele.

“Het liefst van al doe ik ‘kata’, dat is een discipline waarbij verschillende vooraf opgelegde oefeningen in reeks moeten worden uitgevoerd. Het is een discipline die vooral als demonstratie geldt, er is niet echt contact. Op het toernooi in Engeland behaalde ik de bronzen medaille in kata. Er waren in totaal zo’n 30 kandidaten. Ik heb in de afgelopen 4 jaar al verschillende medailles gehaald in verschillende disciplines. Volgend jaar kan ik dan ook deel uitmaken van het team dat naar het WK trekt. Daarvoor moet ik wel eerst mijn zwarte gordel halen, maar het lijkt erop dat dat me zal lukken. Mijn club, Okinawa, vertegenwoordigt België op het WK. Veranderen van club zal dus niet nodig zijn. Het is echt een goede club! Vooral shihan Serge moet daarvoor toch een vermelding krijgen.”

