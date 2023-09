Kiandro (19) wil kinderen laten kennismaken met de sterren

Vanaf komend weekend kunnen geïnteresseerden in sterrenkunde ook in Roeselare terecht. Kiandro De Waegenaere (19), die al enige tijd lid is binnen de Jongerenvereniging Voor Sterrenkunde (JVS), vond namelijk dat zo’n kern in deze regio ontbrak en bleef niet bij de pakken zitten. Met de jeugdvereniging JVS Orion wil hij vooral kinderen tussen 14 en 18 jaar aantrekken. Helaas voor Kiandro verlopen de inschrijvingen niet zoals gehoopt. Toch blijft hij hoopvol.

De Jongerenvereniging Voor Sterrenkunde (JVS) verzamelt alle jongeren uit Vlaanderen die sterrenkundig actief zijn. De JVS is het jongerengedeelte van de Vereniging Voor Sterrenkunde (VVS) en wil sterrenkunde dichter bij jongeren te brengen.

Kiandro De Waegenaere uit Ledegem is al enige tijd lid van die vereniging, maar botste daarbij wel op een klein ongemak. “Voor wie uit onze regio komt, is de dichtste kern in Brugge of Gent, maar voor mij was dit niet altijd haalbaar. Dus heb ik besloten om zelf een kern op te richten in Roeselare, namelijk JVS Orion”, vertelt Kiandro, die de opleiding Fysica & Sterrenkunde volgt aan de UGent.

“Sterrenkunde heb ik altijd al interessant gevonden en naar verloop van tijd werd het voor mij dan ook duidelijk dat ik er echt wel iets mee wou doen. Later zou ik dan ook graag astronoom worden. Bij de JVS vind ik het ook leuk om samen te zijn met mensen die dezelfde interesse delen.”

Jeugdcursussen

Kiandro wil dit jaar nog opstarten in Roeselare. Met JVS Orion wil hij zich vooral richten op kinderen tussen 14 en 18 jaar die geïnteresseerd zijn in sterren, planeten, raketten en meer. Maar ook iemand met mindere voorkennis is van harte welkom, zo blijkt.

“Ik zal starten met jeugdcursussen om te zorgen dat iedereen die dat wil, zich kan aansluiten. Je kan het zien als een vorm van lessen, maar dan wel iets luchtiger dan op de schoolbanken. Na de cursussen gaat de focus naar allerlei verschillende activiteiten in het kader van sterrenkunde zoals een film over sterren of een wandeling waarbij rekening gehouden wordt met het thema. Geïnteresseerden in sterrenkunde zullen zich hier dus echt wel kunnen uitleven.”

Onzekerheid

Helaas voor Kiandro heerst er wel nog wat onzekerheid rond de nieuwe jeugdvereniging. Momenteel is de jongeman enig bestuurslid en zijn er nog maar twee kinderen ingeschreven voor de jeugdcursussen. “Het zou natuurlijk heel jammer zijn om nu nog alles te annuleren, want ik heb al veel voorbereidingen gedaan. Graag zou ik aan een zestal inschrijvingen komen. Op termijn zou het ook leuk zijn moesten sommige leden willen doorstromen tot bestuurslid”, sluit Kiandro toch hoopvol af. (MB)

De jeugdcursussen vinden plaats op 16/09, 30/09, 21/10, 04/11 en 18/11. Meer info op www.vvs.be/jongeren/jvs-orion