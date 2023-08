Kelly tovert prinsessen en draken met kindergrime Lylo

Ze droomde ervan om kinderjuf te worden, maar werd verpleegster. Dus besloot Kelly Lowyck onlangs om een cursus kindergrime te volgen. Sinds 18 juli is ze officieel van start gegaan met Lylo Kindergrime.

“Ik volgde samen met een 8-tal anderen een basiscursus bij Sterrensnoetjes in Lendelede”, weet Kelly (42) te vertellen. Samen met haar man Geert en haar kinderen Thibo, Bhodi en Thomas woont ze in de Amersveldestraat en werkt ze als verpleegkundige bij AZ Delta. “We leerden er allerhande grimetechnieken. Nadien volgde ik ook nog een masterclass 3D-facepainting. Het gebeurde dan wel eens dat mijn man Geert als oefenmodel moest dienen. Eén van mijn zonen ging ook eens mee naar de les, maar het thema die dag was prinsessen (lacht). De naam Lylo is een samenvoeging van de laatste 2 letters van mijn voornaam en de eerste 2 letters van mijn familienaam.”

Babyborrels

“Ik werk heel graag met kinderen, in het verleden heb ik dan ook enorm getwijfeld tussen kinderjuf of verpleegster. Ik leef me echt uit als ik die kinderen omtover in een of andere fantasiefiguur. De moeilijkste klus is misschien wel voor de ouders om achteraf alle schmink weer van die snoetjes te wassen. Daarom geef ik hen tips hoe ze dat het best aanpakken. Ik gebruik ook alleen gekende schminkproducten die anti-allergisch zijn. Sommige ouders denken dat ze voor het grimeren hun kind moeten insmeren met Nivea of andere producten, maar dat brengt vaak allergische reacties teweeg, dus dat laat je beter achterwege. Mensen kunnen een beroep doen op mij voor allerhande festiviteiten, zoals babyborrels, communiefeesten, kinderfestivals of verjaardagsfeestjes. (JDK)

Meer info: Kindergrime Lylo op Facebook of mailen naar lylo.kindergrime@gmail.com