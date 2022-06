Kato (15) is Kinderkrak in Wevelgem

Het weekend wordt belangrijk voor Kato Bevernage. Tijdens de stage met de U16 wordt beslist wie mee mag naar het Europees Kampioenschap in Portugal.

Zij zit nu in de preselectie van 21 en er vallen na de stage nog enkele meisjes af. “Zolang ik me kan herinneren”, antwoordt Kato op de vraag hoelang ze al basket speelt. Mama en papa springen bij, “sinds haar vijfde is Kato al met basketbal bezig”.

De 15-jarige jongedame speelde dit seizoen voor Kortrijk. “Ik verander naar Waregem, naar de U19 en de dames.” Pa Frederik springt bij: “Kato zal deel uitmaken van de wedstrijdkern van deze eerstenationaler. Dit is vergelijkbaar met voetballen bij KV Kortrijk. Dit jaar bij Spurs Kortrijk, in tweede landelijke was Kato tweede in de topschutterslijst en de top in de driepuntersstand.” “Ik hou van basket omdat het een ploegsport is, je maakt veel vrienden. De inzet en het spel zelf zijn ook uitdagend en het gevoel om samen te winnen is formidabel.”

Kato volgt wetenschappen in ’t Vier, de Freinetschool in het RHISO in Kortrijk. “Ik train zeven keer per week en speel twee matchen, wel een beetje van het goeie te veel.” Kato maakte deel uit van de jeugdstage van het olympisch comité naar Vittel in Frankrijk. Er was ook de uitwisseling naar de VS. “Zelf kijk ik op naar Paige Bueckers, een Amerikaanse en ook naar Julie Allemand”, besluit ze. (HV)

