Kato (11) is Kinderkrak in Maldegem

Als sterke leerling volgt Kato Van Rie wekelijks een uurtje les in de ‘Klimopklas’. “Extra oefeningen en uitdagingen vind ik heel leuk. Zo maakten we er in groep een kartonnen pretpark in 3D en zijn er ook individuele opdrachten. Ik werk nu aan een taak waarbij ik weetjes over Finland moet zoeken. Dat doe ik met Google, maar niet alles wat je bijvoorbeeld vindt op Wikipedia klopt.”

Sinds een jaar is Kato op haar school De Ark 2 lid van de leerlingenraad. “In elke klas zijn er verkiezingen en samen met een andere leerling werd ik verkozen. Het vergaderen en bespreken van de dingen vind ik heel leuk. Met de leerlingenraad werken we regelmatig toffe dingen uit. Zo organiseerden we een sobere maaltijd, waarvan we de opbrengst aan Oekraïense vluchtelingen schonken, en legden we een blotevoetenpad aan.”

Voetbal

Ook op sportief vlak weet Kato van wanten. “Ik voetbal al vier jaar bij FC Kleit en volg extra techniektraining in Ursel. Vanaf volgend seizoen ga ik voetballen bij het meisjesteam van Zulte Waregem. Daar kijk ik echt naar uit.”

“Ik zal er trainen op maandag, dinsdag en vrijdag en krijg ook de kans om mee te spelen met de jongens. Zo kan ik extra ervaring opdoen. Het leuke aan voetbal is dat het een ploegsport is. Je verliest samen en als je wint kan je samen vieren.” Kato volgt ook les aan de Maldegemse kunstacademie.

(MIWI)