Kas (13) is Kinderkrak in Ledegem

De 13-jarige Kas Verbeke uit Sint-Eloois-Winkel volgt sinds dit schooljaar les aan de Prizma Middenschool in Lendelede. “Onder andere een goede vriend uit Sint-Eloois-Winkel, die ik al jaren ken, loopt er ook school.” Die goede vriend geraakte begin dit schooljaar geblesseerd aan zijn rug.

Tijdens de turnles kwam hij bij een handstand ongelukkig ten val. De jongeman belandde tijdelijk in een rolstoel. Kas probeert hem zo goed mogelijk te helpen. Tijdens, voor en na de lessen. Zelfs tijdens de examenperiode kon de geblesseerde jongen rekenen op de steun van Kas. “Ik probeer hem overal rond te voeren en het hem zo gemakkelijk mogelijk te maken. Gelukkig zijn er ook tal van andere klas- en schoolgenoten die hem helpen.”

Helpen kost niets

De bewondering van de leerkrachten en directie voor Kas zijn hulpvaardigheid is groot. “Toch vind ik het maar meer dan normaal dat ik mijn goede vriend help. Iemand helpen kost niets. Hij heeft in het verleden al heel veel voor mij gedaan. Nu is het aan mij om hem goed te helpen.”

Toch hoopt Kas dat zijn kameraad binnenkort weer helemaal te been is. “Indien nodig help ik hem ook in de vakantie, al zullen we elkaar dan wel minder zien. Hopelijk is mijn kameraad snel weer helemaal de oude.”