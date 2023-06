Kas (11) is Kinderkrak in Deerlijk

Kas Lecluyse is een van de smaakmakers van de U12A van basketbalclub BC Lamett Deerlijk-Zwevegem. Het team speelde het afgelopen seizoen de pannen van het dak en kroonde zich tot kampioen.

“Dat ik al van jongs af aan voor basket heb gekozen, stond eigenlijk in de sterren geschreven”, start de zesdejaars van de basisschool Berk & Beuk zijn verhaal. Samen met papa Niko Lecluyse, mama Karolien De Bruyn, oudere broer Vik en jongere zus San woont hij in de Pontstraat. “Mijn opa Ivan Lecluyse heeft jarenlang basket gespeeld bij het toenmalige Sparta Deerlijk en was ook succesvol als trainer-coach. “Mijn papa en zijn twee broers, Bruno en Thijs, hebben zijn voorbeeld gevolgd en ik ben – net als mijn neven en mijn broer Vik – in hun voetsporen getreden. Ik ben begonnen bij de basketschool Fun & Play van BC Lamett Deerlijk-Zwevegem. Tijdens het afgelopen seizoen 2022-2023 speelde ik bij de U12A. Tijdens de voorbije competitie verloren we maar twee keer. Kampioen spelen, is uiteraard heel plezant. Het was zeker niet mijn verdienste alleen. We hadden een hecht team zowel op als naast het basketveld. Het geslaagde paastornooi in Wenen was ook een hoogtepunt. Ik speel ook voetbal bij Deerlijk Sport en ga tijdens de zomermaanden geregeld een balletje slaan bij TC Gaverkasteel.” (DRD)

