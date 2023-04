Kandidaat-vormelingen trekken er tijdens verrassingsdag met de fiets op uit

Voor de kandidaat-vormelingen van de Sint-Blasiusparochie in Lendelede nadert de grote dag van het vormsel, zaterdag 13 mei, met rasse schreden. Een verrassingsdag maakte onlangs deel uit van het voorbereidingstraject. De jongeren trokken met de fiets naar De Warande in Heule waar allerlei groepsbevorderende activiteiten op de agenda stonden. Na een leuke middag arriveerden ze opnieuw in Lendelede. (MI/foto Frank)