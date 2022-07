Kamp van Scouts uit Tielt vroegtijdig stopgezet nadat zeker twintig leden ziek worden

Het kamp van de Tielste Scouts & Gidsen O. De Neckere werd woensdag vroegtijdig stopgezet nadat verschillende leden van de jeugdbeweging symptomen van buikgriep vertoonden.

Ook bij andere afdelingen die in de provincie Luxemburg op kamp zijn werden er reeds dergelijke problemen vastgesteld. “We raden iedereen die er op kamp is extra op te letten als het om voedselveiligheid gaat “, aldus Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Twintig leden ziek

De Tieltse scoutsgroep vertrok vorige week met ruim vijftig leden naar het dorpje Menugoutte, in de provincie Luxemburg. De jongeren beleefden er een toffe tijd tot enkelen onder hen symptomen van buikgriep vertoonden.

“Al snel breidde dat aantal uit. Een twintigtal leden is inmiddels ziek geworden. We hebben onmiddellijk een dokter ingeschakeld en hebben het noodnummer van Scouts en Gidsen Vlaanderen opgebeld om advies te vragen. Gelukkig zijn er onder ons ook enkele leden die geneeskunde en verpleegkunde studeren. Zij ontfermden zich onmiddellijk over de zieke leden”, aldus leider Jeff De Weerdt.

Woensdag werd, in samenspraak met de dokter en Scouts en Gidsen Vlaanderen, beslist om twee dagen voor het einde van het kamp vroegtijdig naar terug huis te komen.

Vervuild water

Niet enkel de Tieltse scoutsleden kampen met symptomen van buikgriep. Ook andere scoutsgroepen die in de provincie Luxemburg op kamp zijn kregen de voorbije periode af te rekenen met zieke leden. “Het kamp van de jongeren uit Tielt is niet het eerste kamp deze zomer dat inmiddels werd stilgelegd. Bij sommige andere groepen blijft het dan weer enkel bij ongemakken”, aldus Jan Van Reusel, woordvoerder van Scoutsen en Gidsen Vlaanderen.

Waarom er zoveel jongeren ziek worden tijdens het kamp is niet honderd procent duidelijk, maar de kans is groot dat de oorzaak vervuild water is. “We hebben inmiddels gebeld met de ziekenhuizen. De symptomen bij de kinderen uit de verschillende kampen zijn dezelfde.”

“Waarschijnlijk ligt het gebruik van slecht water aan de basis van de ziekte-uitbraken. Mogelijks zorgen de warmte en de lage waterstanden er voor extra infecties en werd net dat water gebruikt om zich te wassen of om de afwas te doen.”

Scouts en Gidsen Vlaanderen stuurde inmiddels al een bericht naar de vele afdelingen om hen te waarschuwen voor het watergebruik. “We bevelen daarin iedereen aan om extra op te letten rond voedselveiligheid.”