Kamiel (11) is Kinderkrak in Koksijde

Op zijn 11de is Kamiel Deraeve een piepjonge ambassadeur voor zijn favoriete sport: golfsurfen. Dat leverde hem de bijnaam en zijn handelsmerk Waterventje op. De interesse in watersporten kreeg Kamiel met de paplepel ingegoten. “Mijn ouders zijn fervente watersporters, want ze doen aan kiten, windsurfen, golfsurfen, wingfoilen…”, vertelt Kamiel. Zodra de kleine Kamiel kon stappen, vergezelde hij mama en papa naar de surfclub, waar hij ravottend met de zee in aanraking kwam. Op zijn 4de probeerde hij recht te blijven op een plank, terwijl papa hem in kleine golfjes duwde. Intussen brengt Kamiel zowat de helft van het jaar in het buitenland door. Hij neemt deel aan wedstrijden en trainingen, waardoor hij sommige vrienden minder vaak ziet en leuke evenementen moet missen. Maar zijn liefde voor het surfen is zo groot dat hij dit niet als een opgave ziet. Bijzonder trots is Kamiel onder meer op zijn bronzen medaille BK Surf 2021 U14 in Zwitserland en op zijn selectie voor het WK Golfsurfen in El Salvador in 2022 waar hij zich in de kijker surfte. Hoewel surfen altijd op de eerste plaats komt, is Kamiel ook een fervent skater en geeft zich 100 procent om mee te doen aan wedstrijden. Kamiels ultieme droom: tot de top van het surfen geraken. Kamiels slogan vat het mooi samen: Life’s a wave… Catch it! (MVO)