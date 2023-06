Kaena (14) is Kinderkrak in Oostkamp

Kaena Van Peteghem uit Ruddervoorde studeert aan de GO Eureka school in Torhout in de richting van stem wetenschappen. Na de zomer wil hij dan wel natuurwetenschappen gaan studeren. Maar sinds het derde leerjaar heeft hij de passie voor moderne dans en jazz te pakken. Kaena werd dit voorjaar Vlaams kampioen in de klasse dansfederatie Buldo. Hij werd ook vice- Belgisch Kampioen bij de dansfederatie Danssport Vlaanderen en dit met zijn solo in moderne dans. Maar ook met hun smallgroep bij Dance passion, een kleine groep van maximum zeven dansers, heeft Kaena een knappe prestatie neergezet. “Ik ben hierbij wel de kleinste van de groep en als er een lift in de choreografie zit is het meestal ik die dan de lucht inga”, weet hij te vertellen Naast moderne dans beoefent Kaena ook disco in wedstrijdformatie, en ook hiermee strandde de dansformatie op het Belgisch kampioenschap in de halve finale. “Welke toekomst ik binnen de danswereld zal hebben, weet ik niet. In eerste instantie hoop ik dat ik zo lang mogelijk zal kunnen blijven dansen en nog prijzen en titels zal kunnen binnenrijven. Ik hoop natuurlijk wel een beetje van een carrière binnen het dansen uit te bouwen.” (GST)

