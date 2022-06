Kaat (12) is Kinderkrak in Koksijde

Eind vorig jaar werd Kaat (12) verkozen tot kinderburgemeester van Koksijde. Op de installatievergadering slaagde ze met brio voor haar eerste speech.

“Ik zat al in de leerlingenraad op school, en dat was een voorwaarde om verkozen te kunnen worden”, vertelt Kaat. “Toch had ik dit niet verwacht! Ik vind het normaal dat ik me inzet voor anderen. Zo hoop ik mijn steentje bij te dragen om onze gemeente én de wereld mooier en beter te maken. Ik zou het vooral erg vinden als ik dat niet zou doen! Voor de verkiezing had ik zelf affiches gemaakt met Stem op Kaat, met dingen die ik wilde realiseren, zoals nieuwe banden op de speelplaats, het speelhuisje weer openstellen, een dessert na de lunch op school… Eigenlijk ben ik al blij met wat onze gemeente aanbiedt voor kinderen: zomerkampen, speelpleinen, veel kinderboeken in de bib, kermis… Maar ik vind het ook belangrijk dat we veilig met de fiets naar school kunnen en dat we meer tijd besteden aan de natuur. Daar wordt al flink aan gewerkt in onze gemeente, maar het kan nog beter. Daarom stond het thema milieu onlangs op de agenda. Ik vind het wel spannend dat het bestuur me vraagt bij belangrijke zaken, zoals de opening van het Wonderwoudje, de Bloemenmarkt, Camping Cultuur… Dat laatste moet blijven!” (MVO)

