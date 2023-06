Kaan (7) is Kinderkrak in Jabbeke

Kaan Karaoglu (7) woont samen met zus Mia, papa Kayhan en mama Liesbeth in Jabbeke. Maar z’n eerste twee levensjaren woonde Kaan in Turkije. Hij zette voor de slachtoffers van de aardbeving een steunactie op die ruim 500 euro opleverde. “Ik wilde de mensen van mijn thuisland helpen. Daarom heb ik samen met mijn klasgenootjes kikkertjes gevouwen. Met de kikkertjes kun je springen, zo wordt het een soort vlooienspel. Deze kikkertjes hebben we verkocht aan een kraampje tijdens ons schoolfeest”, zegt Kaan, uit het tweede leerjaar van De Klimtoren. “De hele klas heeft meegeholpen met het vouwen. De school schonk ook een deel van de opbrengst van het sober maal waardoor we in totaal 500 euro inzamelden.” “We kregen veel hulp van Mieke Van Poucke en haar gezin”, vult mama Liesbeth Blondelle aan. “Ze maakten flyers en hielpen bij de verkoop. Mieke werkt voor Child-Help en zorgt ervoor dat het ingezamelde geld goed terechtkomt. Het geld zal worden gebruikt om een container aan te kopen voor Suheyla. Haar apotheek raakte tijdens de aardbeving verwoest en met de container kan ze snel een nieuwe apotheek opstarten.” (PA)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023