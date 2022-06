Jytte (13) is Kinderkrak in Anzegem

Al sinds haar vier jaar is Jytte Dewaele uit Vichte actief in de gymnastiek. Op haar acht jaar haalde ze bij haar eerste wedstrijddeelname turnen ‘Grond en balk’ al onmiddellijk goud, kort daarna won Jytte een eerste bronzen medaille op haar eerste provinciaal turntornooi in Jabbeke en twee jaar later brons op het Vlaams Kampioenschap trampoline.

Daarna volgden er nog heel wat mooie prestaties. Sinds een jaar doet Jytte aan Tumbling waarbij haar eerste seizoen 2021-2022 bekroond werd met een zilveren medaille op het Vlaams Kampioenschap Tumbling C-niveau in Knokke.

Het scheelde maar 0,050 punten van de gouden medaillewinnaar. “De landing in mijn tweede reeks zorgde voor wat puntenverlies, maar anders was ik best tevreden”, vertelt Jytte. “Ook al is het gelinkt met turnen, toch beoefen ik deze sport nog maar een jaartje. “Mijn ambitie is nu om op te klimmen naar B-niveau. Dan kan je ook deelnemen aan het Belgisch Kampioenschap. Om over te gaan zal ik nog heel wat moeten oefenen. Ik heb het heel erg naar mijn zin bij ‘Go4Gym’ in Wevelgem waar we allen goed opschieten en ik een goede klik heb met mijn trainster Emma Lefevre. Alleszins kijk ik uit naar nog meer kampioenschappen!”

